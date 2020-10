Senát schválil nomináciu Barrettovej na sudkyňu najvyššieho súdu

Washington 27. októbra (TASR) - Americký Senát v pondelok definitívne schválil nomináciu Amy Coneyovej Barrettovej na post sudkyne Najvyššieho súdu Spojených štátov. Informovala o tom televízia CNN.



Za potvrdenie nominácie Barrettovej hlasovalo 52 senátorov a 48 bolo proti. Republikáni majú v Senáte väčšinu v pomere 53:47.



Susan Collinsová, senátorka zo štátu Maine, ako jediná republikánka hlasovala proti vymenovaniu Barrettovej. Agentúra AP si všíma, že vôbec prvýkrát v modernej histórii krajiny nezískal kandidát jediný hlas od menšinovej strany v Senáte.



Demokrati protestovali v Senáte celú noc. Proti hlasovaniu vystupovali aj z dôvodu, že sa konalo len osem dní pred novembrovými prezidentskými voľbami.



Krátko po svojom schválení Senátom zložila Barrettová v Bielom dome vo Washingtone prvú, slávnostnú prísahu.



Po jej zložení v prítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa Barrettová sľúbila, že ako sudkyňa Najvyššieho súdu USA sa bude rozhodovať "bez strachu a nezávisle od politiky či svojich vlastných presvedčení".



Slávnosť sa konala na Južnom trávniku Bieleho domu. Podľa agentúry AP väčšina z prítomných hostí mala na tvári rúško.



Barrettová druhú prísahu zloží na neverejnej ceremónii v sídle Najvyššieho súdu USA vo Washingtone v utorok.



Po Brettovi Kavanaughovi a Neilovi Gorsuchovi je Barrettová v poradí už tretím členom najvyššieho súdu, ktorého nominoval prezident Trump. Znamená to, že na tejto najvyššej súdnej inštancii USA majú konzervatívci prevahu nad liberálmi v pomere 6:3, čo je najvýraznejší názorový posun za uplynulých 30 rokov.



Trump ju nominoval ako náhradu liberálky Ruth Ginsburgovej, ktorá zomrela 18. septembra vo veku 87 rokov.



Barrettová (48), praktizujúca katolíčka a profesorka práva, bola za sudkyňu vymenovaná prvýkrát v roku 2017. Je hlboko konzervatívna a pokladajú ju za nepriateľku práva na interrupciu.



V roku 2018 sa dostala do užšieho výberu, predstaveného Trumpom, na kreslo uvoľnené po odchode sudcu Anthonyho Kennedyho do dôchodku, ale tento post nakoniec obsadil Kavanaugh.