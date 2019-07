Český senát schválil ústavnú žalobu na prezidenta Zemana

Pre prípadné schválenie ústavnej žaloby na hlavu štátu by muselo návrh podporiť minimálne 120 poslancov, čo však podľa portálu Novinky.cz nie je pri momentálnom rozložení síl veľmi pravdepodobné.

Praha 24. júla (TASR) - Senát Parlamentu Českej republiky schváli v stredu ústavnú žalobu na prezidenta Miloša Zemana pre hrubé porušovanie ústavy. Pred tým, ako sa žalobou môže začať zaoberať Ústavný súd, ju musí ešte schváliť aj Poslanecká snemovňa. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Pre prípadné schválenie ústavnej žaloby na hlavu štátu by muselo návrh podporiť minimálne 120 poslancov, čo však podľa portálu Novinky.cz nie je pri momentálnom rozložení síl veľmi pravdepodobné.



Návrh žaloby pripravil senátor Václav Láska z hnutia Senátor 21, pričom dokument podpísalo aj jeho 36 kolegov z ODS, strany Starostovia a nezávislí, KDU-ČSL, pričom z koaličnej ČSSD sa pripojil aj senátor Jiří Dienstbier.



Senátori Zemanovi prostredníctvom žaloby vyčítajú tzv. osem prehreškov. Najaktuálnejším z nich je dlhodobá neochota prezidenta odvolať z postu ministra kultúry Antonína Staňka z ČSSD napriek tomu, že premiér Andrej Babiš jeho odvolanie navrhol ešte na konci mája. Prezident nakoniec nedávno oznámil, že Staňka odvolá do 31. júla.



V rozpore s ústavou bola okrem iného podľa senátorov aj neochota Zemana vymenovať za ministra zahraničných vecí Miroslava Pocheho tak, ako to požadovala ČSSD.



Zeman mal ako hlava štátu právo zúčastniť sa na predmetnom zasadnutí Senátu, avšak prostredníctvom svojho hovorcu Jiřího Ovčáčka odkázal, že daná ústavná žaloba je mimoriadny právny paškvil.



"Ide o čisto politický krok neúspešných politikov, ktorí sa dodnes nedokázali zmieriť s dvojnásobným víťazstvom Miloša Zemana v priamych prezidentských voľbách," napísal na Twitteri Ovčáček.