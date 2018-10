Senát tesnou väčšinou posunul Kavanaugha do záverečného hlasovania

Kavanaugh (53) je známy svojimi konzervatívnymi postojmi. Jeho vymenovanie opozícia odmieta vzhľadom na obavy, že na Najvyššom súde sa tým na desaťročia upevní konzervatívna väčšina.

Washington 5. októbra (TASR) - Americký Senát odhlasoval v piatok tesnou väčšinou uzavretie rozpravy o nominácii Bretta Kavanaugha na post sudcu Najvyššieho súdu Spojených štátov. Nominačný proces tak prekonal ďalšiu potenciálnu prekážku a Senát môže prikročiť k záverečnému hlasovaniu o tomto právnikovi, ktorého presadzuje do najvyššieho justičného orgánu krajiny prezident Donald Trump.



Senátori odhlasovali koniec rozpravy v pomere 51 ku 49, čo prakticky znamená, že opozičná Demokratická strana neuspela so snahami zmariť Kavanaughovu nomináciu prostredníctvom sústavných odkladov, uviedla tlačová agentúra AP. Hlasovanie silno polarizovanej hornej komory Kongresu o samotnom nominantovi sa očakáva v priebehu soboty.



Kavanaugh (53) je známy svojimi konzervatívnymi postojmi. Jeho vymenovanie opozícia odmieta vzhľadom na obavy, že na Najvyššom súde sa tým na desaťročia upevní konzervatívna väčšina. Po navrhnutí Kavanaugha na post sudcu Najvyššieho súdu sa navyše objavili tvrdenia, že ešte ako študent sexuálne napadol dve ženy.



Justičný výbor Senátu odsúhlasil Kavanaughovu nomináciu pod podmienkou, že obvinenia voči nemu dodatočne preverí Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), a to ešte pred víkendovým záverečným hlasovaním. Výslednú 50-stranovú správu dostali senátori už vo štvrtok. Samotný Kavanaugh obvinenia zo sexuálnych útokov dôrazne odmieta.



Trumpova Republikánska strana má v 100-člennom Senáte tesnú prevahu v podobe dvoch zákonodarcov, v piatkovom hlasovaní o uzavretí rozpravy však jeden republikán hlasoval proti, zatiaľ čo jeden demokrat bol za. Štyria zákonodarcovia do piatku neprezradili, ako budú hlasovať v sobotu, keď sa výsledky nemusia zhodovať s tými piatkovými, upozornila AP.



Počas štvrtkového nepovoleného protestu proti Kavanaughovi, ktorý sa konal v areáli washingtonského Kapitolu, zatkli vyše 300 ľudí vrátane známej herečky a komičky Amy Schumerovej či modelky Emily Ratajkowskej.