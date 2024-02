Senát Spojených štátov bude budúci týždeň hlasovať o migračnom zákone

Washington 2. februára (TASR) - Senát Spojených štátov bude budúci týždeň hlasovať o návrhu zákona týkajúcom sa nelegálnej migrácie na hraniciach s Mexikom, ktorý by mohol odblokovať aj nový balík pomoci pre Ukrajinu. Oznámil to vo štvrtok líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Schumer uviedol, že Senát bude hlasovať o zákone najneskôr v stredu, pričom jeho znenie bude zverejnené medzi piatkom až nedeľou. Zákon však už teraz čelí opozícii republikánov v Senáte i Snemovni reprezentantov, ktorí sa pripájajú k bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, favoritovi na republikánsku nomináciu v tohtoročných prezidentských voľbách.



"Vyriešenie týchto výziev nie je jednoduché. Nemôžeme sa však vyhýbať našim povinnostiam len preto, že je to ťažká úloha... Výzvy na hraniciach, Ukrajine a Blízkom východe sú príliš veľké," povedal Schumer.



Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson vyhlásil zákon za "odpísaný". Bez toho, aby vôbec videl jeho znenie, vyhlásil, že zákon nezahŕňa dostatok opatrení na riešenie rekordného prílevu migrantov cez južné hranice Spojených štátov.



Americkí Senátori už celé mesiace rokujú o dohode o boji s nelegálnou migráciou. Republikáni trvajú na posilnení bezpečnosti na hraniciach výmenou za schválenie ďalšej pomoci pre Ukrajinu v hodnote vyše 60 miliárd dolárov.



Trump je proti tejto legislatíve, ktorá zahŕňa aj pomoc pre Izrael v jeho konflikte s palestínskym militantným hnutím Hamas. Zákonodarcov pritom vyzval, aby pred novembrovými prezidentskými voľbami odmietli všetky dohody, píše Reuters.



Americký prezident Joe Biden požiadal Kongres o schválenie novej pomoci pre Ukrajinu i Izrael ešte vlani v októbri. Žiadosť Bieleho domu je však stále odďaľovaná republikánmi, ktorí žiadajú jej spojenie so zmenami v migračnej politike.