Senát USA by mal predložiť návrh zákona o nových sankciách voči Rusku

Washington 3. júna (TASR) — Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte John Thune v pondelok uviedol, že táto komora Kongresu by tento mesiac mohla začať pracovať na návrhu zákona o uvalení nových sankcií na Rusko za rozpútanie vojny na Ukrajine a sekundárnych sankcií na krajiny, ktoré s Ruskom obchodujú. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.



Thune povedal, že vláda prezidenta USA Donalda Trumpa stále dúfa, že sa dosiahne dohoda o ukončení vojny trvajúcej už viac ako tri roky, no Senát je pripravený zvýšiť tlak na Moskvu.



„Sme tiež pripravení poskytnúť prezidentovi Trumpovi všetky nástroje, ktoré potrebuje, aby si Rusko konečne sadlo za rokovací stôl,“ povedal Thune.



Thune novinárom následne povedal, že o návrhoch sankcií diskutoval s Bielym domom. Na krajiny, ktoré kupujú od Ruska ropu, plyn, urán a iné produkty, by bolo uvalené clo vo výške 500 percent. Približne 70 percent takéhoto vývozu pripadá na Čínu a Indiu, čo Rusku pomáha financovať vojenské operácie na Ukrajine.



Návrh zákona, ktorý predložili republikánsky senátor Lindsey Graham a demokratický senátor Richard Blumenthal a je zriedkavým príkladom spolupráce v hlboko rozdelenom Kongrese USA, má v súčasnosti v 100-člennom Senáte najmenej 82 podporovateľov. Aby nadobudol účinnosť, musia ho schváliť Senát i Snemovňa reprezentantov a podpísať prezident Trump. Ten naznačil, že sa obáva, že nové sankcie by mohli zhoršiť vyhliadky na mierovú dohodu.