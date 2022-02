Senát USA potvrdil Amy Gutmannovú ako novú veľvyslankyňu v Nemecku

Berlín 9. februára (TASR) - Americký Senát potvrdil v utorok univerzitnú rektorku Amy Gutmannovú vo funkcii veľvyslankyne USA v Nemecku. Stane sa prvou ženou, ktorá bude na tomto poste pôsobiť. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a nemeckého denníka Die Zeit.



Senát potvrdil minuloročnú nomináciu amerického prezidenta Joea Bidena. Za hlasovalo 54 senátorov, 42 bolo proti a štyria sa zdržali hlasovania. Gutmannová musí ešte odovzdať poverovacie listiny nemeckému prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi.



Táto 72-ročná rektorka Pensylvánskej univerzity nemá žiadnu diplomatickú skúsenosť, pripomína Die Zeit. Ako akademička však získala viacero ocenení a časopis Fortune ju v roku 2018 zaradil do svojho rebríčka 50 svetových lídrov.



Demokrat Biden Gutmannovú na post veľvyslankyne v Nemecku navrhol ešte v júni 2021. Republikáni v americkom Senáte však túto nomináciu blokovali.



Táto akademička post veľvyslankyne prevezme po Richardovi Grenellovi, ktorý odstúpil ešte v roku 2020. USA odvtedy v Berlíne nemali svojho veľvyslanca, konštatuje Die Zeit a pripomína, že to bolo najdlhšie obdobie bez takéhoto zastúpenia od druhej svetovej vojny. Ako dočasná veľvyslankyňa USA v Nemecku slúžila chargé d'affaires Robin Quinvillová.



Gutmannová má nemecký a židovský pôvod, približuje Die Zeit. Jej otec pochádzal z nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko a v roku 1934 spolu s rodinou emigroval do Indie. Neskôr sa presunul do New Yorku, kde sa Gutmannová v roku 1949 narodila.



Vyštudovala politológiu na Harvardovej univerzite a tri roky pôsobila na Princetonskej univerzite v štáte New Jersey. Neskôr prešla na Pensylvánsku univerzitu. Jej rektorkou je od roku 2004.