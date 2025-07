Senát USA schválil Trumpov balík daňových škrtov

Washington 1. júla (TASR) - Americký Senát v utorok schválil balík daňových a výdavkových škrtov prezidenta Donalda Trumpa, ktoré on označoval ako „One Big, Beautiful Bill“. Senátori ho prijali najtesnejšou možnou väčšinou, pričom rozhodujúci bol hlas viceprezidenta J. D. Vancea. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Dolná komora Kongresu (Snemovňa reprezentantov) zákon schválila v máji, Senát však schválil pozmeňovacie návrhy a tak to bude musieť urobiť opätovne. Trump by chcel zákon podpísať do 4. júla, na ktorý pripadá Deň nezávislosti USA.



Ústredným bodom zákona je trvalé predĺženie daňových úľav z Trumpovho prvého funkčného obdobia. Spôsobené výpadky vo federálnom rozpočte sa majú financovať zo škrtov v sociálnych dávkach, čo ostro kritizovali demokrati.



DPA pripomína, že so zákonom nesúhlasí viacero fiškálne konzervatívnych republikánov. Tvrdia, že škrty vo výdavkoch sú nedostatočné a legislatíva zvýši rozpočtový deficit.



Návrh zákona kritizoval technologický miliardár Elon Musk, jeden z Trumpových najväčších podporovateľov v predvolebnej kampani. Na svojej sociálnej sieti X sa členom Kongresu vyhrážal, že ak zákon podporia, v nadchádzajúcich primárkach finančne podporí ich protikandidátov. Trump ho varoval, že ak bude financovať demokratov „bude musieť znášať veľmi vážne dôsledky“.