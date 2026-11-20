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Senát USA schválil zákon na urýchlenie veľkých energetických projektov
Demokratickí podporovatelia vrátane spolupredkladateľa zákona, senátora Sheldona Whitehousa z Rhode Islandu, zdôraznili, že legislatíva podporí čistú energiu.
Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Americký Senát vo štvrtok schválil návrh zákona na urýchlenie veľkých energetických, priemyselných a infraštruktúrnych projektov. O novej legislatíve bude ešte hlasovať Snemovňa reprezentantov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Republikáni aj demokrati sa zhodujú, že súčasný systém povoľovania projektov, ktorý tvoria desaťročia sa prekrývajúce zákony a predpisy, potrebuje reformu.
Zákon o cenovej dostupnosti a pracovných miestach (BAAJA) schválil Senát pomerom 62 ku 33, čím sa podarilo prekonať hranicu 60 hlasov potrebných na zabránenie obštrukciám.
Demokratickí podporovatelia vrátane spolupredkladateľa zákona, senátora Sheldona Whitehousa z Rhode Islandu, ktorý patrí k popredným zástancom klimatických opatrení v Kongrese, zdôraznili, že legislatíva podporí čistú energiu. Umožní totiž modernizáciu zastaranej elektrickej siete, ktorá umožní prenášať viac energie zo vzdialených solárnych a veterných elektrární tam, kde je potrebná.
Zákon obmedzuje právomoci prezidenta pri uprednostňovaní jednotlivých zdrojov energie. To by mohlo administratíve Donalda Trumpa zabrániť v blokovaní projektov obnoviteľných zdrojov. Zároveň by to však možnému budúcemu demokratickému prezidentovi sťažilo rušenie ropovodov a plynovodov.
Legislatíva tiež ukladá dátovým centrám povinnosť financovať modernizáciu elektrickej siete v súvislosti s ich potrebami pripojenia do nej. To bola jedna z hlavných požiadaviek po prudkom náraste cien elektriny pre domácnosti. Zákon však nerieši ich vplyv na znečisťovanie ovzdušia ani spotrebu vody.
Zatiaľ čo väčšina republikánov návrh podporila, medzi umiernenými a progresívnymi demokratmi vyvolal rozpory. Ľavicové krídlo strany sa obáva oslabenia environmentálnych poistiek a upozorňuje aj na námietky pôvodných obyvateľov Ameriky, ktorí nesúhlasia s možnými dosahmi projektov na ich kultúrne lokality.
BAAJA obmedzuje možnosti napadnutia projektov na základe viacerých právnych noriem vrátane zákona o národnej environmentálnej politike, zákona o čistej vode, zákona o ochrane historických pamiatok a zákona o ohrozených druhoch.
Jednou z hlavných obáv je, že nová legislatíva by mohla upevniť znečisťovanie vody toxickými látkami PFAS, označovanými aj ako „večné chemikálie“. Sťažil by totiž zavádzanie limitov pre spoločnosti, ktoré ich vypúšťajú do životného prostredia.
„Úlohou vlády je chrániť svojich občanov a tento zákon to nesplní,“ uviedla Sandy Wynn-Steltová z organizácie Great Lakes PFAS Action Network.
Výsledok hlasovania v Senáte naznačuje, že schvaľovanie zákona sa môže skomplikovať v Snemovni reprezentantov, kde majú republikáni len tesnú väčšinu.
Republikáni aj demokrati sa zhodujú, že súčasný systém povoľovania projektov, ktorý tvoria desaťročia sa prekrývajúce zákony a predpisy, potrebuje reformu.
Zákon o cenovej dostupnosti a pracovných miestach (BAAJA) schválil Senát pomerom 62 ku 33, čím sa podarilo prekonať hranicu 60 hlasov potrebných na zabránenie obštrukciám.
Demokratickí podporovatelia vrátane spolupredkladateľa zákona, senátora Sheldona Whitehousa z Rhode Islandu, ktorý patrí k popredným zástancom klimatických opatrení v Kongrese, zdôraznili, že legislatíva podporí čistú energiu. Umožní totiž modernizáciu zastaranej elektrickej siete, ktorá umožní prenášať viac energie zo vzdialených solárnych a veterných elektrární tam, kde je potrebná.
Zákon obmedzuje právomoci prezidenta pri uprednostňovaní jednotlivých zdrojov energie. To by mohlo administratíve Donalda Trumpa zabrániť v blokovaní projektov obnoviteľných zdrojov. Zároveň by to však možnému budúcemu demokratickému prezidentovi sťažilo rušenie ropovodov a plynovodov.
Legislatíva tiež ukladá dátovým centrám povinnosť financovať modernizáciu elektrickej siete v súvislosti s ich potrebami pripojenia do nej. To bola jedna z hlavných požiadaviek po prudkom náraste cien elektriny pre domácnosti. Zákon však nerieši ich vplyv na znečisťovanie ovzdušia ani spotrebu vody.
Zatiaľ čo väčšina republikánov návrh podporila, medzi umiernenými a progresívnymi demokratmi vyvolal rozpory. Ľavicové krídlo strany sa obáva oslabenia environmentálnych poistiek a upozorňuje aj na námietky pôvodných obyvateľov Ameriky, ktorí nesúhlasia s možnými dosahmi projektov na ich kultúrne lokality.
BAAJA obmedzuje možnosti napadnutia projektov na základe viacerých právnych noriem vrátane zákona o národnej environmentálnej politike, zákona o čistej vode, zákona o ochrane historických pamiatok a zákona o ohrozených druhoch.
Jednou z hlavných obáv je, že nová legislatíva by mohla upevniť znečisťovanie vody toxickými látkami PFAS, označovanými aj ako „večné chemikálie“. Sťažil by totiž zavádzanie limitov pre spoločnosti, ktoré ich vypúšťajú do životného prostredia.
„Úlohou vlády je chrániť svojich občanov a tento zákon to nesplní,“ uviedla Sandy Wynn-Steltová z organizácie Great Lakes PFAS Action Network.
Výsledok hlasovania v Senáte naznačuje, že schvaľovanie zákona sa môže skomplikovať v Snemovni reprezentantov, kde majú republikáni len tesnú väčšinu.