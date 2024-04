Senát USA zamietol obvinenia voči ministrovi vnútornej bezpečnosti

Washington 18. apríla (TASR) - Demokratmi ovládaný americký Senát v stredu zamietol návrh republikánov na zosadenie ministra pre vnútornú bezpečnosť Alejandra Mayorkasa. Dôvodom pre impeachment bolo neuspokojujúce riešenie krízovej situácie na hranici USA s Mexikom.



Konanie proti 64-ročnému Mayorkasovi sa začalo v polovici februára, keď bol obvinený v Snemovni reprezentantov, kde majú väčšinu konzervatívci.



V súlade s ústavou sa žalobou v stredu začal zaoberať aj Senát - procedúra impeachmentu tam však bola ihneď zamietnutá, pričom demokrati hlasovali proti odvolaniu Mayorkasa en bloc.



Ako vo svojej správe informovala agentúra AFP, republikáni sa snažia, aby sa bezpečnosť na hraniciach USA stala kľúčovou otázkou v novembrových prezidentských voľbách a žaloba na Mayorkasa prišla krátko po tom, ako na hranici USA s Mexikom v decembri zaznamenali rekordných 10.000 zadržaných denne.



Republikáni zo Snemovne reprezentantov obvinili Mayorkasa z vyvolania krízy na hranici, pričom tvrdia, že minister spolu s prezidentom USA Joeom Bidenom nie sú schopní zabrániť ilegálnej imigrácii, ktorá od nástupu demokratického prezidenta v roku 2021 dosiahla rekordnú úroveň.



Republikáni tvrdia, že Mayorkas odmietol plne implementovať americké imigračné zákony, a sú presvedčení aj o tom, že nemal zvrátiť reštriktívnu politiku zavedenú Bidenovým predchodcom Donaldom Trumpom.



Deklarujú tiež, že Mayorkas prekročil svoje právomoci, keď umožnil státisícom migrantov legálne vstúpiť do krajiny prostredníctvom programov "podmienečného oslobodenia".



Bidenova administratíva tvrdí, že vytvorila usporiadanejší a humánnejší imigračný systém. Pripomína tiež, že rekordná úroveň prisťahovalectva predstavuje výzvu aj pre mnohé iné krajiny na západnej pologuli.



V posledných mesiacoch však aj Biden pritvrdil svoju rétoriku a pokúša sa obviniť republikánov zo zodpovednosti za vysoké počty nelegálnych prechodov: kritizoval ich za to, že odmietli poskytnúť viac financií na kontrolu hraníc i za odmietnutie dvojstrannej dohody o hraniciach Senátom - táto dohoda by dala súčasnej administratíve väčšiu právomoc vrátiť migrantov zadržaných na juhozápadnej hranici do Mexika.



Bidenov predchodca na poste prezidenta USA Donald Trump vyslovil proti tomuto návrhu zákona námietky, čím zmaril šance, aby prešiel hlasovaním v Snemovni reprezentantov.



Viacerí ústavní experti už vopred upozorňovali, že obvinenia republikánov proti Mayorkasovi nespĺňajú vysoké štandardy ústavy USA pre impeachment.



Jediným členom kabinetu, ktorého Snemovňa reprezentantov odvolala, bol v roku 1876 William Belknap - minister vojny bývalého prezidenta Ulyssesa S. Granta. Stalo sa tak po obvineniach z korupcie. Senát ho však oslobodil.