Senát USA žiada zvýšenie tlaku na Čínu pre zaobchádzanie s Ujgurmi

Washington 15. mája (TASR) - Americký Senát vo štvrtok schválil právny predpis, v ktorom vyzval vládu prezidenta Donalda Trumpa, aby pritvrdila svoju reakciu na zásahy Číny voči ujgurskej moslimskej menšine.



Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, ktorá dodala, že je to ďalšie zo série opatrení, ktoré Washington podniká, aby trestal Čínu. Túto krajinu totiž Trump obviňuje za zhoršenie pandémie vyvolanej vo svete koronavírusom SARS-CoV-2. Peking bol podľa neho málo transparentný v období, keď v jednej z jeho provincii epidémia prepukla.



Legislatívny návrh, ktorého prekladateľom bol republikánsky senátor Marco Rubio, požaduje sankcie proti osobám zodpovedným za represie voči Ujgurom a iným moslimským skupinám, pričom osobitne spomína člena komunistického politbyra zodpovedného za "hrubé porušovanie ľudských práv".



Návrhom sa teraz bude zaoberať demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov. Potom bude návrh zaslaný do Bieleho domu, kde ho Trump môže buď podpísať, alebo vetovať.



Čína rozhodne popiera, že by bola v čase vypuknutia epidémie choroby COVID-19 na svojom území netransparentná voči svetu. Kroky USA smerujúce k prijatiu právnych predpisov na podporu Ujgurov považuje za škodlivé útoky a vážne zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí, ktoré podľa nej môžu negatívne ovplyvnili dvojstrannú spoluprácu s USA.



Organizácia Spojených národov odhaduje, že v posledných rokoch bolo v táboroch v čínskej Sin-ťiang násilne zadržiavaných vyše milióna ľudí z moslimského etnika Ujgurov. Čína však popiera zlé zaobchádzanie s Ujgurmi a tvrdí, že tábory im poskytujú odborné vzdelávanie.



Vlani v novembri Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu drvivou väčšinou hlasov schválila návrh zákona, v ktorom sa požadujú sankcie proti vysoko postaveným čínskym úradníkom zodpovedným za zákroky v provincii Sin-ťiang. Konkrétne bol v texte uvedený tajomník regionálnej organizácie komunistickej strany Čchen Čchüan-kua, ktorý je aj členom politbyra na celočínskej úrovni.



Návrh, ktorý sa prerokúval v Senáte, spomína okrem Čchena aj bývalého tajomníka komunistickej strany v Sin-ťiangu Ču Chaj-lun, ktorý podľa USA nesie priamu zodpovednosť za zlé zaobchádzanie s Ujgurmi.



Čína v minulosti varovala pred odvetou, ak by sa nejaké represívne opatrenie zameriavalo na spomínaného komunistického funkcionára Čchen Čchüan-kua.



Reuters vo svojej správe poznamenal, že požiadal veľvyslanectvo Číny vo Washingtone o vyjadrenie k najnovšiemu vývoju vo vzájomných vzťahoch, odpoveď však zatiaľ nedostal.