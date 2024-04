Senát v USA schválil dlho odkladanú pomoc pre Ukrajinu

Washington 24. apríla (TASR) - Americký Senát v utorok neskoro večer schválil balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 61 miliárd dolárov a prezident Joe Biden prisľúbil, že nové dodávky zbraní budú rýchlo doručené do vojnovej zóny, keďže Rusko dosahuje úspechy na bojisku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Niekoľko dní po tom, ako Snemovňa reprezentantov schválila toto opatrenie - súčasť obrovskej pomoci vo výške 95 miliárd dolárov pre spojencov vrátane Izraela a Taiwanu -, nasledoval Senát, ktorý schválil balík so širokou podporou oboch strán.



Právna norma obsahuje aj opatrenie na zákaz internetovej aplikácie TikTok v Spojených štátoch, ak táto populárna platforma čoskoro nepreruší väzby so svojou čínskou materskou spoločnosťou ByteDance.



Biden sa zaviazal balík pomoci rýchlo podpísať a uviedol, že dodávky potrebnej pomoci začnú prúdiť ešte tento týždeň.



"Podpíšem tento zákon a oslovím americký ľud hneď, ako sa mi zajtra dostane na stôl, aby sme tento týždeň mohli začať posielať zbrane a vybavenie na Ukrajinu," povedal Biden. Dodal, že prijatie zákona dokazuje, že Amerika stojí "rozhodne za demokraciou a slobodou, a proti tyranii a útlaku".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa poďakoval Senátu USA za schválenie balíka pomoci pre jeho krajinu.



"Ďakujem lídrovi (demokratickej) väčšiny (v Senáte) Chuckovi Schumerovi a lídrovi republikánov (v Senáte) Mitchovi McConnellovi za silné vedenie pri presadzovaní tohto nadstraníckeho zákona, ako aj všetkým americkým senátorom na oboch stranách, ktorí zaň hlasovali," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.



Spojené štáty sú hlavným vojenským podporovateľom Ukrajiny v odpore proti ruskej agresii, ale proces schvaľovania nového balíka pomoci, ktorý zahŕňa dôležité vojenské dodávky, bol v americkom Kongrese niekoľko mesiacov pozastavený.



"Rovnako oceňujem podporu prezidenta Bidena a teším sa, že zákon bude čoskoro podpísaný a ďalší balík vojenskej pomoci bude zodpovedať rozhodnosti, ktorú vždy vidím pri našich rokovaniach. Kapacity dlhého dosahu, delostrelectvo a protivzdušná obrana Ukrajiny sú rozhodujúcimi nástrojmi na skoršie obnovenie spravodlivého mieru," dodal Zelenskyj.



Ukrajinská armáda čelí vážnemu nedostatku zbraní, munície a nových odvedencov, keďže Moskva vyvíja z východu neustály tlak.