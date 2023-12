Senát USA zablokoval pomoc pre Ukrajinu a Izrael pre spor s migrantmi

Washington 7. decembra (TASR) - Republikáni v Senáte amerického Kongresu v stredu zablokovali žiadosť Bieleho domu o núdzovú pomoc v hodnote 106 miliárd dolárov určenú predovšetkým pre Ukrajinu a Izrael. Zároveň poukázali na podľa nich nedostatočné kroky vlády cielené proti migrantom prekračujúcim americké hranice s Mexikom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Proti balíku pomoci hlasovalo 51 senátorom a za bolo 49. Balík tak nezískal potrebných 60 hlasov na schválenie.



Zamietnutý balík obsahoval približne 60 miliárd dolárov na pomoc pre Ukrajinu v jej boji proti Rusku aj počas zimných mesiacov a približne desať miliárd pre pomoc Izraelu, ktorý vedie vojnu s palestínskym militantným hnutím Hamas. Okrem toho bola súčasťou balíka aj napríklad pomoc pre Taiwan.



Líder demokratickej väčšiny Senátu Chuck Schumer sa zaviazal, že sa bude neskôr hlasovať aj sprísnení bezpečnostných opatrení na hraniciach, ktoré požadujú republikáni. No republikánska menšina zložená zo 49 senátor napriek tomu hlasovala proti balíku pomoci, aby poukázala na podľa nich nedostatočné kroky vlády proti približne 10.000 migrantov, ktorí denne prekračujú hranice z Mexika.



Zablokovanie pomoci pritom podľa AFP predstavuje porážku pre amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý v stredu varoval Kongres, že ruský prezident Vladimir Putin sa na Ukrajine nezastaví.



"Toto nemôže počkať," uviedol Biden v príhovore v Bielom dome. "Úprimne si myslím, že je ohromujúce, že sa sme dostali v prvom rade do bodu, v ktorom sú republikáni v Kongrese ochotní dať Putinovi ten najväčší dar," uviedol demokrat Biden v stredu v reakcii na situáciu týkajúcu sa ďalšej pomoci pre Ukrajinu. Zároveň prisľúbil, že je pripravený na "významný kompromis" v súvislosti s požiadavkami republikánov ohľadom migrácie.



Biden sa takto vyjadril po video summite s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a lídrami skupiny G7, s ktorými rokoval o ďalšej západnej pomoci pre Kyjev.



Šéf Bieleho domu vedie celosvetovú koalíciu podporujúcu Kyjev, no podpora pre Ukrajinu medzi republikánmi v Kongrese slabne. Bidenova administratíva pritom varovala, že čoskoro sa jej minú peniaze na ďalšiu pomoc pre Ukrajinu, ak nebudú americkí zákonodarcovia konať.