Senát vyšetruje postup Bolsonarovej vlády v súvislosti s pandémiou

Brazília 28. apríla (TASR) - Brazílsky Senát začal v utorok vyšetrovanie postupu vlády prezidenta Jaira Bolsonara v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Parlamentný výbor má posúdiť, či sa vládne úrady alebo úrady v jednotlivých brazílskych štátoch dopustili trestného činu nedbanlivosti alebo korupcie.



Výbor bude vyšetrovať, preto vláda podporovala neúčinné metódy liečby ako podávanie liečiva hydroxychlorochín, prečo boli počas pandémie odvolaní traja ministri zdravotníctva a čo spôsobilo krízu v štáte Amazonas v januári, keď sa nemocniciach minuli zásoby kyslíka, píše na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Predmetom vyšetrovanie bude podľa The Guardian aj "zlyhanie" vlády pri zavádzaní lockdownov a opatrení, i postup bývalého ministra zdravotníctva Eduarda Pazuella.



Výbor má podľa AFP 90-dňový obnoviteľný mandát a bol vytvorený na základe rozhodnutia najvyššieho súdu.



Bolsonaro odmieta rady expertov, nesúhlasí so zavádzaním lockdownov, nosením rúšok a očkovaním a podporuje lieky ako hydroxychlorochín, ktoré sú podľa vedcov voči vírusu neúčinné, píše AFP.



Brazília zaznamenala takmer 400.000 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, čo je druhý najvyšší počet obetí na svete po USA. Momentálne má brazílska vláda problémy pri zabezpečovaní dostatočného počtu vakcín pre približne 212 miliónov obyvateľov krajiny.