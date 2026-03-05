< sekcia Zahraničie
Senát zamietol návrh na obmedzenie Trumpových vojenských právomocí
Rezolúcia, o ktorej sa hlasovalo, by prinútila vládu stiahnuť americké jednotky z bojov proti Iránu, pokiaľ by Kongres neautorizoval pokračovanie tejto kampane.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Americký Senát v stredu zamietol uznesenie, ktorého cieľom bolo obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa a vyžadovať, aby akékoľvek zapojenie USA do vojenských operácií proti Iránu bolo formálne schválené Kongresom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AP a AFP.
Rezolúcia, o ktorej sa hlasovalo, by prinútila vládu stiahnuť americké jednotky z bojov proti Iránu, pokiaľ by Kongres neautorizoval pokračovanie tejto kampane. Keďže republikáni majú v súčasnosti väčšinu v oboch komorách, senátori pomerom hlasov 53 ku 47 uznesenie napokon zamietli.
Demokrati tvrdia, že Trump obišiel Kongres, keď nariadil leteckú kampaň proti Iránu, čo je podľa nich v rozpore s ústavou. Zároveň upozornili, že administratíva poskytuje meniace sa zdôvodnenia vojny.
„Donald Trump vtlačil Ameriku do konfliktu bez jasných cieľov, bez plánu a bez povolenia Kongresu,“ povedal pred samotným hlasovaním demokratický senátor Chuck Schumer.
Aj keby rezolúcia prešla Senátom a Snemovňou reprezentantov – kde sa vo štvrtok taktiež očakáva hlasovanie v tejto veci – Trump by toto rozhodnutie mohol vetovať, pričom Kongres by potreboval až dvojtretinovú väčšinu v oboch komorách, aby mohol prelomiť prezidentovo veto, upozorňuje agentúra AFP.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
