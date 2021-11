Senátna komisia neodporúča odňať českému prezidentovi právomoci

Praha 9. novembra (TASR) - Český Senát by nemal v súčasnej situácii schvaľovať prípadné prenesenie právomocí prezidenta Miloša Zemana, ak mu jeho zdravotný stav umožní plniť aspoň základné kompetencie. Vyplýva to z uznesenia stálej senátnej komisie pre ústavu, o ktorom informovala televízia ČT24.



"V súčasnej situácii, keď prezident deklaroval, že vymenuje premiéra a ministrov, (komisia odporúča) nezvolať schôdzu Senátu k aplikácii (ústavného) článku 66," citoval z uznesenia predseda komisie Zdeněk Hraba (STAN). Za uznesenie hlasovalo desať z 11 prítomných členov komisie.



Ak by sa prezidentov stav zhoršil, Senát by si podľa komisie mal vyžiadať stanovisko lekárskeho konzília aj nemocnice k jeho zdravotnému stavu.



Podpredseda komisie Michael Canov (Starostovia za Liberecký kraj) zdôraznil, že komisia zmenila svoj postoj, pretože sa zmenil aj Zemanov zdravotný stav oproti 19. októbru. "(Vtedajšia lekárska) správa bola taká jednoznačná, že komisia nemohla konať inak, než jednomyseľne skonštatovať naplnenie okolností článku 66 o odobratí právomocí," povedal Canov.



Zeman sa už takmer mesiac nachádza v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe, minulý týždeň ho preložili z jednotky intenzívnej starostlivosti na bežné lôžko. Vedúci lekárskeho konzília Tomáš Zima v piatok uviedol, že Zeman dokáže vykonávať niektoré ústavné povinnosti. Minulý týždeň Zeman avizoval, že je pripravený vymenovať vládu Petra Fialu (Spolu/ODS). V nemocnici by však mal prezident ostať ešte niekoľko týždňov.