Senátny výbor: Kontakty Trumpovej kampane s Rusmi boli hrozbou

Washington 18. augusta (TASR) - Kontakty členov volebného tímu Donalda Trumpa pred prezidentskými voľbami v roku 2016 s ruskými spravodajskými službami predstavovali "vážnu" bezpečnostnú hrozbu, píše sa v správe spravodajského výboru amerického Senátu o zasahovaní Rusov do volieb, ktorú zverejnili v utorok. Informovali o tom agentúra AP a spravodajská stanica CBS News.



Viac ako 1000-stranový dokument detailne popisuje kontakty niekdajšieho šéfa Trumpovej volebnej kampane Paula Manaforta s Konstantinom Kilimnikom, ktorého výbor označil za "príslušníka ruského spravodajstva".



V správe sa píše, že Manafortova účasť v kampani a blízkosť k Trumpovi vytvárala pre ruské spravodajské služby príležitosti získavať utajené informácie.



"Manafortove vysoké postavenie a ochota podeliť sa o informácie s osobami tesne spojenými s ruskými spravodajskými službami, najmä s Kilimnikom, predstavovala vážnu hrozbu pre kontrarozviedku," uvádza správa.



V dokumente sa ďalej uvádza, že Trumpovi spolupracovníci chceli čo najviac využiť pomoc Ruska, najmä maximalizáciou vplyvu zverejnenia emailovej komunikácie demokratov.



Úradujúci predseda výboru Marco Rubio z Republikánskej strany v stanovisku uviedol, že výbor nenašiel dôkazy o spolupráci medzi Trumpovou kampaňou a Ruskom. Našiel však "nespochybniteľné dôkazy" o ruskom zasahovaní.



Senátor Mark Warner z Demokratickej strany nazval rozsah kontaktov medzi členmi Trumpovej kampane a Rusmi "dychberúcim".



"Nesmie sa to zopakovať," uviedol.



Senátna správa, ktorú vypracoval spravodajský výbor vedený republikánmi, je piatym a posledným dokumentom o ruskom zasahovaní do volieb v roku 2016. Vyšetrovanie, ktorého súčasťou boli demokrati aj republikáni, trvalo tri a pol roka.