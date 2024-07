Senátor Bob Menendez sa chce vzdať funkcie senátora

New York 18. júla (TASR) - Americký senátor Bob Menendez v noci na štvrtok oznámil svojim spojencom, že sa vzdá svojho postu v americkom Kongrese. Toto rozhodnutie súvisí s jeho korupčnou aférou, informovala NBC News s tým, že Menendez sa chystá podať demisiu po 30 rokoch pôsobenia v Kongrese.



Ako je známe, porota federálneho súdu v New Yorku v utorok uznala Menendeza za vinného z prijatia úplatkov od troch podnikateľov. Demokratický senátor za štát New Jersey ich podľa prokuratúry prijal v rôznych podobách vrátane hotovosti, zlata a luxusného auta. Politik vyhlásil, že sa proti rozsudku odvolá. TASR informáciu prevzala z agentúry AP, AFP a Reuters.



Sedemdesiatročného senátora obžalovali z vydierania, marenia spravodlivosti a prijímania úplatkov za služby od podnikateľov z New Jersey napojených na Egypt a Katar. Jeho trest určí sudca neskôr.



V súdnom procese, ktorý trval deväť týždňov, prokuratúra uviedla, že demokratický kongresman zo štátu New Jersey zneužil funkciu senátora na ochranu svojich spolupracovníkov pred policajným vyšetrovaním a na obohatenie seba a svojich blízkych vrátane svojej manželky. Údajne sa stretol aj predstaviteľmi egyptskej tajnej služby a Káhire pomohol získať milióny dolárov vo forme vojenskej pomoci z USA.



Senátor je súdený spolu s dvoma podnikateľmi z New Jersey. Všetci vyhlásili, že sú nevinní. Tretí podnikateľ sa však priznal a svedčil proti Menendezovi aj ostatným obžalovaným. Obžalovaná je aj Menendezova manželka Nadine. Súdny proces s ňou však odložili, pretože sa zotavuje z operácie.



Prokuratúra v obžalobe uviedla množstvo prípadov, keď Menendez údajne zneužil svoju funkciu, aby pomohol obžalovaným podnikateľom. Taktiež tvrdí, že jeho úsilie urýchliť dodávku munície pre vrtuľníky do Egypta v hodnote 99 miliónov dolárov spolu s dôvernou komunikáciou s najvyššími egyptskými predstaviteľmi svedčí o tom, že slúžil záujmom Egypta. Menendez odmietol vypovedať, avšak verejne prehlásil, že si len plnil svoje povinnosti predsedu zahraničného výboru Senátu.



V roku 2022 prehľadala senátorov dom FBI, ktorá v ňom našla zlaté tehly v hodnote 150.000 dolárov a viac ako 480.000 dolárov v hotovosti.



Verdikt vzniesla porota len štyri mesiace pred voľbami, v ktorých chce Menendez kandidovať ako nezávislý. Jeho šanca na obhájenie mandátu sa však podľa AP teraz výrazne znížila.