Senátor Cotton žiada, aby USA nedávali Nemecku informácie proti AfD

Washington 8. mája (TASR) - Americký republikánsky senátor Tom Cotton v stredu vyzval, aby americké tajné služby pozastavili výmenu spravodajských informácií s nemeckou civilnou kontrarozviedkou, ktoré by mohli byť použité proti Alternatíve pre Nemecko (AfD). Cotton, ktorý predsedá senátnemu výboru na kontrolu spravodajských služieb, to uviedol v liste adresovanom riaditeľke národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardovej, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) minulý týždeň označil AfD za preukázateľne pravicovo-extrémistickú organizáciu. Podľa kontrarozviedky existujú konkrétne dôkazy o tom, že táto protiimigračná strana vyvíja úsilie, ktoré ohrozuje demokratický poriadok Nemecka a že jej chápanie nemeckého národa ako národa založeného na etnickej príslušnosti a pôvode je s týmto poriadkom nezlučiteľné.



Cotton v liste Gabbardovú požiadal, aby dovtedy, kým nemecká vláda „nebude s AfD zaobchádzať ako s legitímnou opozičnou stranou“, pozastavila výmenu spravodajských informácií, ktoré by mohli byť použité na sledovanie AfD, a aby odmietla žiadosti o pomoc od nemeckých spravodajských služieb.



„Chápem, že liberálne elity na oboch stranách Atlantiku neznášajú AfD, ale jej platforma našla odozvu u mnohých Nemcov,“ napísal Cotton.



Arkansaský senátor chce dať rovnako preskúmať, či americké tajné služby za vlády demokratického exprezidenta Joea Bidena vyhoveli žiadostiam Berlína o sledovanie AfD alebo iných opozičných strán. Výsledky tohto prieskumu by boli potom podľa neho predložené Senátu USA.



AfD, ktorá je po februárových voľbách najsilnejšou opozičnou stranou v Spolkovom sneme a v najnovších prieskumoch verejnej mienky sa dokonca umiestňuje na prvom mieste, sa proti označeniu obrátila na súd a na BfV podala žalobu.



Alternatíve pre Nemecko odvtedy vyjadrilo podporilo viacero predstaviteľov z okolia amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátane šéfa americkej diplomacie Marca Rubia i viceprezidenta J. D. Vancea. Novopečený spolkový kancelár Friedrich Merz ale USA varoval, aby sa do politiky v Nemecku nevmiešavali.