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Pondelok 13. júl 2026
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Senátor Lindsey Graham zomrel po prasknutí aorty

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Na archívnej snímke Lindsey Graham. Foto: TASR/AP

Úmrtný list bude podľa úradu vystavený po tom, keď sa dokončia toxikologické a histologické vyšetrenia.

Autor TASR
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Washington 13. júla (TASR) — Americký republikánsky senátor Lindsey Graham zomrel v dôsledku prasknutia aorty spôsobeného kardiovaskulárnym ochorením. Vyplýva to z predbežného zistenia Úradu hlavného súdneho lekára vo Washingtone zverejneného v nedeľu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP.

Úmrtný list bude podľa úradu vystavený po tom, keď sa dokončia toxikologické a histologické vyšetrenia.

Disekcia (natrhnutie) aorty je život ohrozujúci stav, pri ktorom sa krv dostane z dutiny aorty do jej steny a prúdi medzi jej vrstvami s následným opätovným návratom do vnútra aorty. To môže viesť k upchatiu cievy, nedostatočnému prekrveniu orgánov alebo k fatálnemu prasknutiu tepny.

Graham, ktorý viac ako 23 rokov zastupoval v Senáte štát Južná Karolína, zomrel v sobotu večer po „krátkej a náhlej chorobe“, oznámila v nedeľu jeho kancelária.

Jeho úmrtie bolo nečakané. Vo štvrtok oslávil svoje 71. narodeniny, v piatok sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a v nedeľu ráno mal poskytnúť rozhovor pre reláciu Meet the Press televízie NBC News.

Graham pôsobil v Kongrese USA viac ako tri desaťročia. V roku 2016 kandidoval za prezidenta a spočiatku bol ostrým kritikom súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, no neskôr sa stal jedným z jeho najvernejších podporovateľov.
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