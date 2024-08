Senátor Menendez sa nebude uchádzať o znovuzvolenie ako nezávislý

New York 17. augusta (TASR) - Americký senátor Bob Menendez v piatok oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie ako nezávislý kandidát. Tento 70-ročný demokrat z New Jersey už dávnejšie avizoval, že 20. augusta sa vzdá mandátu v Senáte, ktorý zastáva od roku 2006.



Ako vo svojej správe v sobotu konštatovala agentúra AFP, Menendezova plodná politická kariéra sa skončila jeho uznaním za vinného z vydierania, marenia spravodlivosti a prijímania úplatkov za služby od podnikateľov z New Jersey napojených na Egypt a Katar. Rozsudok nad ním by mal súd vyniesť 29. októbra. Hrozí pritom, že vo väzení by mohol stráviť zvyšok života.



Spolu s Menendezom bola obvinená aj jeho manželka Nadine, ktorá sa momentálne lieči na rakovinu prsníka a bude súdená oddelene, dodala AFP.



V súdnom procese, ktorý trval deväť týždňov, prokuratúra uviedla, že demokratický kongresman zo štátu New Jersey zneužil funkciu senátora na ochranu svojich spolupracovníkov pred policajným vyšetrovaním a na obohatenie seba a svojich blízkych vrátane svojej manželky. Údajne sa stretol aj predstaviteľmi egyptskej tajnej služby a Káhire pomohol získať milióny dolárov vo forme vojenskej pomoci z USA.



Keď agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v roku 2022 prehľadali senátorov dom, našli tam zlaté tehličky v hodnote 150.000 dolárov a viac ako 480.000 dolárov v hotovosti.



Guvernér štátu New Jersey Phil Murphy medzičasom oznámil, že po zvyšok Menendezovho funkčného obdobia, ktoré sa skončí v januári budúceho roku, bude štát New Jersey v Senáte zastupovať George Samir Helmy.



Ako predseda senátneho výboru pre zahraničné vzťahy Menendez ovplyvňoval zahraničnú politiku USA. Z tejto funkcie odstúpil, keď bol pred 11 mesiacmi obvinený zo spáchania spomínaných činov. Murphy vo vyhlásení pred novinármi vyjadril poľutovanie nad tým, že Menendezova dlhá a značne produktívna kariéra vo verejnej službe má takýto tragický koniec.