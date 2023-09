Senátor Mitt Romney sa nechce pokúsiť o znovuzvolenie

Washington 14. septembra (TASR) - Senátor za americký štát Utah Mitt Romney, ktorý bol v roku 2012 republikánskym kandidátom vo voľbách prezidenta USA a patrí k najtvrdším kritikom Donalda Trumpa, v stredu oznámil, že sa nebude uchádzať o ďalšie funkčné obdobie v Senáte.



"Posledných 25 rokov som strávil vo verejnej službe toho či onoho druhu," povedal 76-ročný Romney vo videopríhovore, z ktorého citovala agentúra AFP. "Na konci ďalšieho funkčného obdobia by som mal okolo osemdesiatky," dodal.



"Úprimne povedané, je čas na novú generáciu lídrov. Práve oni musia prijímať rozhodnutia, ktoré budú formovať svet, v ktorom budú žiť," zdôraznil Romney.



Romney, ktorý v roku 2012 prehral súboj o Biely dom s demokratom Barackom Obamom, bol v roku 2018 zvolený do Senátu za štát Utah. Bol jedným z hlavných kritikov Trumpa v Republikánskej strane a jediným republikánskym členom Senátu, ktorý pri ústavných žalobách dvakrát hlasoval za odsúdenie republikána Trumpa.



AFP pripomenula, že Snemovňa reprezentantov vzniesla voči Trumpovi ústavnú žalobu (impeachment) dvakrát: raz za hľadanie s Ukrajinou spojených kompromitujúcich materiálov na demokrata Joea Bidena a druhýkrát za rolu, ktorú Trump zohral krátko pred ukončením svojho mandátu - pri útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Senát Trumpa v oboch prípadoch oslobodil.



Romney sa vo svojom videoposolstve kriticky vyjadril nielen na adresu 77-ročného Trumpa, ale kritizoval aj 80-ročného Bidena.



Ani jeden z nich podľa Romneyho neviedol a nevedie Spojené štáty tak, aby dokázali odolávať výzvam súčasnosti: narastajúcemu štátnemu dlhu, zmene klímy a vedeniu Ruska a Číny. Romney vyjadril názor, že "nová generácia lídrov musí Ameriku posunúť do ďalšej etapy globálneho vodcovstva".