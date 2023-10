Senátor Schumer kritizoval čínske firmy za fentanylovú krízu

Šanghaj 7. októbra (TASR) — Šéf demokratickej väčšiny v americkom Senáte Chuck Schumer v sobotu kritizoval čínske spoločnosti z "podnecovania" závislosti na fentanyle v Spojených štátoch. Povedal to počas stretnutia s predstaviteľmi miestnej komunistickej strany v Šanghaji. TASR informuje podľa správy agentúr AP a AFP.



"Toto nie je vláda, ale sú to čínske spoločnosti. Podnecujú fentanylovú krízu, ktorá otravuje komunity v celých Spojených štátoch," povedal Čchen Ťi-ningovi, regionálnemu šéfovi Komunistickej strany v Šanghaji.



Uviedol tiež, že USA nechcú prerušiť ekonomické väzby s druhou najväčšou ekonomikou, ale hľadajú rovnaké podmienky v hospodárskej súťaži aj pre americké spoločnosti.



"Sme pripravení súťažiť, ale nesnažíme sa o konflikt," povedal šéfovi komunistickej strany Šanghaja.



Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer vedie prvú cestu amerických zákonodarcov v Číne po štyroch rokoch. Spolu s ďalšími piatimi senátormi navštívil Šanghaj v rámci ázijského turné. Po Číne navštívia Južnú Kóreu a Japonsko. Americkí predstavitelia sa snažia zlepšiť napäté vzťahy a položiť základy pre možné stretnutie prezidentov Joe Bidena a Si Ťin-pchinga v novembri.



Regionálny šéf strany Čchen Ťi-ning sa vo svojich verejných poznámkach vyhýbal konkrétnym problémom a povedal, že zdravé a stabilné čínsko-americké vzťahy by prospeli celému svetu. Zdôraznil prítomnosť 5.640 amerických spoločností v Šanghaji a povedal, že sa bude snažiť podporiť ich obchod na miestnej úrovni.



USA uvalili na Čínu colné a iné obchodné obmedzenia v súvislosti s národnou bezpečnosťou a ľudskými právami a zablokovali prístup k pokročilým polovodičom a ďalším kľúčovým technológiám. Čína obvinila USA, že sa snažia obmedziť jej ekonomický rozvoj, aby ako globálna veľmoc nebola hrozbou pre medzinárodné vzťahy pod vedením USA.