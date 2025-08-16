< sekcia Zahraničie
Senátori chcú preveriť komunikáciu četbotov spoločnosti Meta s deťmi
Hovorca spoločnosti Meta v reakcii uviedol, že firma má jasné pravidlá, aké reakcie môžu postavy s AI ponúkať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
San Francisco 16. augusta (TASR) - Americký senátor Josh Hawley v piatok oznámil iniciovanie vyšetrovania, ktorým sa má zistiť, či četboty s umelou inteligenciou (AI) od spoločnosti Meta môžu viesť potenciálne škodlivé online diskusie s deťmi.
Ako v sobotu informovala agentúra AFP, republikánsky senátor Hawley zverejnil kópiu listu generálnemu riaditeľovi spoločnosti Meta, Markovi Zuckerbergovi, v ktorom požaduje všetky dokumenty a komunikáciu súvisiacu s podozreniami, že četbotom s AI od Meta je dovolené „flirtovať“ s maloletými a viesť s nimi „zmyselné“ diskusie.
Hovorca spoločnosti Meta v reakcii uviedol, že firma má jasné pravidlá, aké reakcie môžu postavy s AI ponúkať. Tieto pravidlá zakazujú obsah, ktorý sexualizuje deti, vrátane sexualizovaného hrania rolí medzi dospelými a maloletými. „Príklady a poznámky, ktoré sa objavili, boli chybné a v rozpore s našimi politikami a boli odstránené,“ uviedol hovorca.
Agentúra Reuters doplnila, že inkriminovaný dokument Meta obsahoval príklady, v ktorých bot mohol napríklad povedať osemročnému dieťaťu: „Každý centimeter tvojho tela je majstrovské dielo – poklad, ktorý si hlboko cením.“
Hawley informoval, že podvýbor Senátneho výboru pre boj proti kriminalite a terorizmu, ktorému predsedá, začne vyšetrovanie, či produkty AI od Meta „umožňujú vykorisťovanie, klamstvo alebo inú trestnú ujmu na deťoch“. Spoločnosť Meta dostala oficiálne upozornenie, aby uchovala všetky relevantné záznamy a predložila ich Kongresu do 19. septembra.
Senátorka Marsha Blackburnová pripomenula, že daná kauza súvisí s legislatívou Kids Online Safety Act, ktorá má posilniť ochranu maloletých na internete a zaviesť povinnosti pre technologické firmy vrátane dohľadu nad používaním ich produktov deťmi.
Medzičasom americký Senát v júli schválil zrušenie ustanovenia zákona One Big Beautiful Bill, ktoré by jednotlivým štátom americkej Únie bránilo prijímať vlastné regulácie v oblasti AI. Viaceré štáty však už medzičasom prijali zákony zakazujúce využitie technológií na tvorbu materiálov sexuálneho zneužívania detí - napríklad generovanie obrázkov či videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie maloletých.
Ako v sobotu informovala agentúra AFP, republikánsky senátor Hawley zverejnil kópiu listu generálnemu riaditeľovi spoločnosti Meta, Markovi Zuckerbergovi, v ktorom požaduje všetky dokumenty a komunikáciu súvisiacu s podozreniami, že četbotom s AI od Meta je dovolené „flirtovať“ s maloletými a viesť s nimi „zmyselné“ diskusie.
Hovorca spoločnosti Meta v reakcii uviedol, že firma má jasné pravidlá, aké reakcie môžu postavy s AI ponúkať. Tieto pravidlá zakazujú obsah, ktorý sexualizuje deti, vrátane sexualizovaného hrania rolí medzi dospelými a maloletými. „Príklady a poznámky, ktoré sa objavili, boli chybné a v rozpore s našimi politikami a boli odstránené,“ uviedol hovorca.
Agentúra Reuters doplnila, že inkriminovaný dokument Meta obsahoval príklady, v ktorých bot mohol napríklad povedať osemročnému dieťaťu: „Každý centimeter tvojho tela je majstrovské dielo – poklad, ktorý si hlboko cením.“
Hawley informoval, že podvýbor Senátneho výboru pre boj proti kriminalite a terorizmu, ktorému predsedá, začne vyšetrovanie, či produkty AI od Meta „umožňujú vykorisťovanie, klamstvo alebo inú trestnú ujmu na deťoch“. Spoločnosť Meta dostala oficiálne upozornenie, aby uchovala všetky relevantné záznamy a predložila ich Kongresu do 19. septembra.
Senátorka Marsha Blackburnová pripomenula, že daná kauza súvisí s legislatívou Kids Online Safety Act, ktorá má posilniť ochranu maloletých na internete a zaviesť povinnosti pre technologické firmy vrátane dohľadu nad používaním ich produktov deťmi.
Medzičasom americký Senát v júli schválil zrušenie ustanovenia zákona One Big Beautiful Bill, ktoré by jednotlivým štátom americkej Únie bránilo prijímať vlastné regulácie v oblasti AI. Viaceré štáty však už medzičasom prijali zákony zakazujúce využitie technológií na tvorbu materiálov sexuálneho zneužívania detí - napríklad generovanie obrázkov či videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie maloletých.