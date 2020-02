Senátori: Vláda Obamu nebola pripravená čeliť ruským zásahom do volieb

Washington 6. februára (TASR) - Administratíva bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu nebola dobre pripravená čeliť ruským zásahom do prezidentských volieb v roku 2016, tvrdí senátny spravodajský výbor. O jeho správe informoval portál CBS News.



Výbor v 54-stranovej správe konštatuje, že administratíva nebola na ruské zásahy do volieb pripravená, hoci mala k dispozícii množstvo jednoduchých a dostupných nástrojov.



Predseda výboru a republikánsky senátor Richard Burr vo vyhlásení povedal, že Obamova administratíva sa trápila pri hľadaní vhodnej odpovede na ruské zásahy, hoci o nich od konca roku 2016 vedela.



"Obamovi úradníci diskutovali o možných variantoch odpovede bez toho, aby nakoniec jednu z nich zvolili," vyhlásil Burr.



"Mnohé z obáv boli pochopiteľné vrátane strachu, že upovedomenie verejnosti by vyvolalo paniku a pomohlo dosiahnuť ruský cieľ, ktorým bolo podkopanie viery v naše demokratické inštitúcie," dodal.



Výbor začal vyšetrovanie ruských zásahov do amerických volieb v roku 2017. Doteraz vydal tri správy. Dokopy by ich malo byť päť.