Senátori sa budú zaoberať balíkom pomoci pre Ukrajinu a Izrael

Washington 8. februára (TASR) - Americkí senátori vo štvrtok hlasovali v prospech zváženia balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu a Izrael za 95 miliárd dolárov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters.



Senátori v procedurálnom hlasovaní rozhodli o tom, že sa navrhovaným balíkom budú zaoberať, a to v pomere 67:32, pričom potrebných bolo minimálne 60 hlasov. Za sa vyslovilo aj 17 republikánov.



"Je to dobrý prvý krok. Tento návrh je nevyhnutný pre našu národnú bezpečnosť, pre bezpečnosť našich priateľov na Ukrajine, v Izraeli, pre humanitárnu pomoc nevinným civilistom v Gaze a pre Taiwan," uviedol líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer.



Nebolo však bezprostredne jasné, kedy sa 100-členný Senát bude zaoberať konečným schválením navrhovaného balíka pomoci. Celý proces môže trvať niekoľko dní, alebo zrejme aj dlhšie. Niektorí republikánski senátori vyhlásili, že urobia všetko pre to, aby hlasovanie čo najviac oddialili.



AFP vysvetľuje, že aj v prípade, ak navrhovaný balík pomoci senátori podporia, nie je isté, ako by dopadlo hlasovanie v dolnej komore Kongresu USA - Snemovni reprezentantov, v ktorej má väčšinu Republikánska strana.



Desiatky republikánov vrátane predsedu snemovne Mikea Johnsona a spojencov exprezidenta Donalda Trumpa už predtým hlasovali proti poskytnutiu pomoci Ukrajine.



Okrem podpory Kyjeva vo výške 61 miliárd dolárov návrh zákona o zahraničnej pomoci obsahuje aj vojenskú pomoc pre Izrael za 14 miliárd a takmer päť miliárd dolárov na podporu partnerov v indo-pacifickej oblasti vrátane Taiwanu.



Republikánski senátori v stredu večer zablokovali balík, ktorý spájal ich požiadavky na posilnenie ochrany americko-mexickej hranice s poskytnutím pomoci zahraničným partnerom USA. O tejto kompromisnej dohode sa medzi republikánmi a demokratmi komplikovane rokovalo niekoľko mesiacov.