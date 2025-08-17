< sekcia Zahraničie
Senátori USA navrhujú označiť Rusko za štát podporujúci terorizmus
Podľa senátorov existujú spoľahlivé informácie, že Rusko unieslo, deportovalo alebo vysídlilo ukrajinské deti vo veku od niekoľkých mesiacov až po 17 rokov.
Autor TASR
Washington 16. augusta (TASR) - Americkí politici, republikán Lindsey Graham a demokrat Richard Blumenthal, zvažujú možnosť predložiť v Senáte USA návrh zákona, ktorý by v prípade schválenia mohol označiť Rusko a Bielorusko za štáty podporujúce terorizmus v súvislosti s únosom ukrajinských detí. S odvolaním sa na zdroj oboznámený s návrhom o tom informovala stanica NBC News, píše TASR.
Americkí senátori sa v návrhu zákona odvolávajú na správy médií a odhady ukrajinskej vlády, podľa ktorých Rusko a Bielorusko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uniesli alebo odvliekli desaťtisíce ukrajinských detí, a to bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov. Kyjev to označuje za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy.
V dokumente, na ktorý sa odvoláva stanica NBC News, sa píše, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina sa snaží o „rusifikáciu ukrajinských detí prostredníctvom únosov, deportácií alebo vysídľovania s cieľom zničiť ich ukrajinskú identitu“.
„Ruský bábkový štát, Bieloruská republika, priamo podporoval únosy ukrajinských detí a podporoval ich presídľovanie,“ uvádza sa v návrhu zákona, kópiu ktorého Graham a Blumenthal odovzdali ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v júli počas konferencie v Ríme. Podľa senátorov existujú spoľahlivé informácie, že Rusko unieslo, deportovalo alebo vysídlilo ukrajinské deti vo veku od niekoľkých mesiacov až po 17 rokov.
Ak bude návrh zákona predložený a schválený, Rusko bude mať 60 dní na to, aby preukázalo, že nezvestné deti „boli zjednotené so svojimi rodinami alebo opatrovníkmi v bezpečnom prostredí a že prebieha proces úplnej reintegrácie týchto detí do ukrajinskej spoločnosti“, píše sa v texte. V opačnom prípade návrh zákona nariaďuje ministrovi zahraničných vecí USA, aby Rusko a Bielorusko označil za štáty podporujúce terorizmus.
Obavy o osudy ukrajinských detí vyjadrila aj prvá dáma USA Melania Trumpová prostredníctvom ručne písaného listu, ktorý prezident Donald Trump odovzdal Putinovi počas ich piatkového stretnutia na Aljaške.
Na návrat ukrajinských detí v sobotu vyzvali tiež lídri ôsmich severských a pobaltských štátov. „Žiadame, aby Rusko bezodkladne vrátilo deti, ktoré boli unesené z okupovaných území,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení, pod ktoré sa podpísali lídri Dánska, Estónska, Fínska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Nórska a Švédska.
