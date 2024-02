Senátori v USA podporili balík pomoci pre Ukrajinu a Izrael

Washington 11. februára (TASR) - Americký Senát v kľúčovom hlasovaní v nedeľu večer podporil balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu a Izrael. Jeho konečné schválenie senátormi sa očakáva v najbližších dňoch, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Senátori v procedurálnom hlasovaní balík zahraničnej pomoci za 95 miliárd dolárov podporili v pomere hlasov 67:27. Za sa vyslovilo aj 18 republikánov, a to aj napriek kritike exprezidenta USA Donalda Trumpa, podľa ktorého by táto pomoc mala byť poskytnutá vo forme pôžičky.



Okrem podpory Kyjeva vo výške 61 miliárd dolárov návrh zákona o zahraničnej pomoci obsahuje aj vojenskú pomoc pre Izrael za 14 miliárd a takmer päť miliárd dolárov na podporu partnerov v indo-pacifickej oblasti vrátane Taiwanu.



Aj v prípade, že americkí senátori navrhovaný balík schvália, nie je isté, ako dopadne hlasovanie v dolnej komore Kongresu USA - Snemovni reprezentantov, v ktorej má väčšinu Republikánska strana, píše AFP.



Predseda snemovne Mike Johnson podľa agentúry Reuters naznačil, že by sa mohol pokúsiť rozdeliť ustanovenia o pomoci do samostatných opatrení, keď návrh zákona dorazí zo Senátu. Desiatky republikánov vrátane Johnsona a spojencov Trumpa už predtým hlasovali proti poskytnutiu pomoci Ukrajine.



Republikánski senátori minulý týždeň zablokovali balík, ktorý spájal ich požiadavky na posilnenie ochrany americko-mexickej hranice s poskytnutím pomoci zahraničným partnerom USA. O tejto kompromisnej dohode sa medzi republikánmi a demokratmi komplikovane rokovalo niekoľko mesiacov.