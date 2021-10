Senátori vyzvali vyhostiť z USA 300 ruských diplomatov

Washington/Moskva 6. októbra (TASR) - Poprední americkí senátori vyzvali v utorok vedenie USA, aby zvážilo vyhostenie až 300 ruských diplomatov, pokiaľ Moskva nevydá viac víz pre americké veľvyslanectvo. Informovala o tom agentúra AFP.



Spojené štáty protestovali, keď Moskva 1. augusta zakázala ambasádam v Rusku prijímať ako zamestnancov občanov Ruska alebo tretích krajín. V dôsledku toho Washington musel zo zamestnania prepustiť takmer 200 miestnych obyvateľov pracujúcich v amerických diplomatických misiách po celom Rusku.



Dvaja demokratickí a dvaja republikánski senátori teraz v liste prezidentovi USA Joeovi Bidenovi napísali, že kým v USA je akreditovaných asi 400 ruských diplomatov, v Rusku oficiálne pôsobí asi 100 amerických diplomatov.



"Skutočnosť, že obe krajiny nemajú paritné zastúpenie diplomatov, je neprijateľná," uvádza sa v liste, ktorý podpísal predseda senátneho výboru pre zahraničné vzťahy, demokrat Bob Menendez, jeho zástupca - republikán Jim Risch, ako aj republikán Marco Rubio a demokrat Mark Warner.



"Rusko by malo vydať dostatočný počet víz na zabezpečenie diplomatickej parity, pokiaľ ide o počet amerických diplomatov v Rusku a ruských diplomatov v USA," píšu senátori.



Podľa ich názoru "ak Rusko nebude spolupracovať, malo by byť vyhostených 300 ruských diplomatov".



Upozornili tiež na to, že prepustenie miestnych zamestnancov obmedzuje schopnosť ambasády USA v Rusku vybavovať konzulárne potreby Američanov i konať v duchu politických záujmov USA.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo vyhlásením, v ktorom uviedlo, že americkí kongresmani sa svojím návrhom "zrejme usilujú o zatvorenie diplomatických misií USA v Rusku". "V takom prípade zodpovednosť za to bude na ich pleciach," upozornil ruský rezort diplomacie.



Deklaroval súčasne, že "vo Washingtone ani taký počet ruských diplomatov (ako uvádzajú senátori) nie je". S istou dávkou irónie však autori vyhlásenia pripustili, že kongresmani, ktorí "nemajú dostatočné znalosti v medzinárodných vzťahoch", do daného počtu zahrnuli "aj ruských diplomatických zamestnancov pracujúcich v stálej misii pri OSN".



Vzťahy medzi bývalými nepriateľmi z čias studenej vojny sú síce napäté, ale stabilizované, odkedy sa Biden v júni v Ženeve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a poveril vysokých predstaviteľov ďalšími diskusiami o kontrole zbraní a predchádzaní nesprávnej interpretácii krokov druhej strany.