Senátori žalujú Bolsonara za nečinnosť pri predraženom nákupe vakcín

Brasília 29. júna (TASR) - Traja členovia hornej komory brazílskeho parlamentu sa obrátili na Najvyšší federálny súd s požiadavkou, aby v kauze nákupu indickej vakcíny Covaxin za zvýšenú cenu začal vyšetrovanie proti brazílskemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi.



Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámil senátor Randolfe Rodrigues, ktorý je podpredsedom parlamentnej komisie na vyšetrovanie reakcie vlády na pandémiu COVID-19 (CPI).



Rodrigues vysvetlil, že na súd sa obrátil, keď sa dozvedel, že prezident vedel "o gigantickej korupčnej schéme na ministerstve zdravotníctva" súvisiacej s nákupom vakcín proti covidu, ale nepodnikol žiadne kroky.



"Nečinnosť je trestným činom, preto sa domnievame, že Najvyšší federálny súd a generálna prokuratúra by mala začať vyšetrovanie," uviedol senátor vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Twitter.



Minulý týždeň dostali noviny Estado de Sao Paulo tajné depeše z brazílskeho veľvyslanectva v Indii. Vyplýva z nich, že počiatočné náklady na vakcínu vyrobenú spoločnosťou Bharat Biotech boli 1,34 dolára na dávku, ale v súlade so zmluvou podpísanou ministerstvom zdravotníctva sa táto suma zvýšila na 15 dolárov za dávku. Šlo o dodávku vakcín za celkovo 300 miliónov dolárov.



Podľa denníka úradníci brazílskeho ministerstva, ktorí sa podieľali na interných postupoch pri obstarávaní vakcíny Covaxin, upozornili na neobvykle rýchle posúdenie otázky navýšenia ceny.



Následne zamestnanec ministerstva zdravotníctva na rokovaní CPI uviedol, že prostredníctvom svojho brata, federálneho poslanca Luísa Mirandu, informoval prezidenta Bolsonara o svojich podozreniach.



Vyplýva z nich, že na uzavretí zmluvy o nákupe Covaxinu za zvýšené ceny sa podieľal poslanec Ricardo Barrus, ktorý je oficiálnym predstaviteľom vlády v brazílskom parlamente. Predražený nákup vakcín sa údajne uskutočnil prostredníctvom offshorovej firmy registrovanej v Singapure.



Trestné konanie proti Bolsonarovi pred najvyšším súdom by podľa AFP mohlo viesť k jeho odvolaniu z funkcie. Najprv by však generálny prokurátor Augusto Aras, Bolsonarov spojenec, musel voči hlave štátu vzniesť obvinenie.



AFP upozornila, že táto kauza Bolsonarovi uškodí v čase, keď mu klesá podpora a v predvolebných prieskumoch je ďaleko za ľavicovým exprezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, ktorý chce na budúci rok opäť kandidovať.