Senátori žiadajú Bidena, aby vrátil vlajku na strechu Bieleho domu

Washington 22. januára (TASR) - Trojica amerických senátorov plánuje v piatok požiadať prezidenta Spojených štátov Joea Bidena, aby vrátil späť na svoje pôvodne miesto vlajku, ktorá na streche Bieleho domu viala na počesť nezvestných vojnových veteránov a zajatcov. Bidenov predchodca Donald Trump ju premiestnil na menej viditeľné miesto. Informovala o tom agentúra Reuters.



Čiernobiela vlajka známa pod skráteným názvom POW/MIA (vojnoví zajatci a nezvestní v akcii) obsahuje napísaný odkaz "Nezabudli sme". Zobrazuje muža pod strážnou vežou, ktorý hľadí na plot z ostnatého drôtu.



Ako pripomína Reuters, rozhodnutie Trumpa premiestniť zástavu na menej viditeľné miesto na Južnom trávniku Bieleho domu vlani nahnevalo niektorých veteránov.



"Žiadame vás, aby ste okamžite podnikli potrebné kroky a vrátili vlajku na jej čestné miesto na vrchole Bieleho domu, čím by ste si významným spôsobom uctili službu a obete nezvestných amerických vojnových veteránov a zajatcov a ich rodiny," napísali demokratické senátorky Maggie Hassanová a Elizabeth Warrenová i republikánsky senátor Tom Cotton v liste, ktorý chcú podľa správy poslať Bidenovi.



Trumpov kabinet odmietol vysvetliť, prečo bola vlajka premiestnená, vlani však uviedol, že sa tak stalo pri súkromnom obrade so všetkými vojenskými poctami. Hassanová a Warrenová pred časom označili tento krok za neúctivý a potenciálne nezákonný.



Americké zákony požadujú vlajku umiestniť tak, aby bola viditeľná pre verejnosť. V súčasnosti je zástavu POW/MIA možné pozorovať iba z niektorých miest pred Bielym domom, ktoré na to ponúkajú vhodný výhľad, píše Reuters.



Doteraz je stále nezvestných zhruba 82.000 amerických vojakov, ktorí zmizli počas konfliktov od čias druhej svetovej vojny.