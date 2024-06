Senegal po úmrtiach v Mekke ponúka pútnikom testovanie na covid

Dakar 24. júna (TASR) - Senegalské úrady zaviedli dobrovoľné skríningové testy na chorobu COVID-19 pre pútnikov vracajúcich sa z výročnej moslimskej púte do Mekky v Saudskej Arábii. Na medzinárodnom letisku v Dakare okrem toho opätovne zaviedli aj nosenie rúšok, informovala v pondelok agentúra AFP.



Úrady v Senegale sa totiž domnievajú, že smrť časti z vyše 1300 ľudí, ktorí zomreli počas púte v Mekke, by mohla súvisieť s covidom, uviedol podľa AFP senegalský minister zdravotníctva Ibrahima Sy.



Objasnil, že spočiatku aj v Senegale pretrvával názor, že úmrtia v Mekke súvisia s vlnami horúčav, ale neskôr pripustili aj možnú súvislosť s respiračným syndrómom. Rozhodli sa preto pre "posilnenie zdravotného dohľadu" tým, že na letisku pôsobí tím zdravotníkov, ktorí robia skríningové testy na covid a identifikujú pútnikov trpiacich chorobami podobnými chrípke.



Ministerstvo spresnilo, že zo 124 diagnostických rýchlotestov malo 78 pozitívny výsledok. PCR testy následne potvrdili vírus SARS-CoV-2 u 36 testovaných.



Hlavný lekár letiska v Dakare Charles Bernard Sagna ozrejmil, že tieto opatrenia boli prijaté aj v súvislosti s tým, že senegalskí lekári sprevádzajúci pútnikov v Džidde nahlásil "značný počet" cestujúcich s dýchacími problémami.



Senegalský denník L'Observateur uviedol, že medzi pútnikmi, ktorí zomreli počas hadždžu, boli aj piati občania Senegalu. Patrili k približne 12.000 oficiálne zaregistrovaným senegalským pútnikom.



Saudská Arábia v nedeľu oznámila, že počas tohtoročnej moslimskej púte hadždž do Mekky prišlo o život 1301 pútnikov, pričom 83 percent z nich nebolo úradne zaregistrovaných. Mnoho z obetí boli starší ľudia s chronickými chorobami.



Každoročná púť hadždž je jedným z piatich pilierov islamu a musia ju aspoň raz za život absolvovať všetci moslimovia, ktorí na to majú prostriedky. Jej termín sa určuje podľa lunárneho islamského kalendára a tento rok opäť pripadol na obdobie horúceho saudskoarabského leta. V Mekke počas nej namerali až 51,8 stupňa Celzia.