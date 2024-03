V prezidentských voľbách v Senegale zvíťazil Faye

Dakar 27. marca (TASR) - V prvom kole senegalských prezidentských voľbách zvíťazil opozičný kandidát Bassirou Diomaye Faye so ziskom 54,28 percenta hlasov. Kandidát vládnej koalície Amadouo Ba získal 35,79 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych predbežných výsledkov zverejnených v stredu. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Víťazstvo Fayeho musí potvrdiť najvyšší senegalský ústavný orgán, čo by sa mohlo stať v priebehu nasledujúcich dní. Fayeho prepustili z väzenia na základe narýchlo schvíleného zákona len desať dní pred nedeľňajším hlasovaním. Po potvrdení výsledkov volieb sa stane vo veku 44 rokov najmladším prezidentom v histórii krajiny. Líder opozície Ousmaneo Sonko bol odsúdený za ohováranie a nemohol kandidovať. Fayeho podporil ako svojho náhradníka.



Faye sľubuje ľavicový panafrikanizmus a prerokovanie zmlúv so zahraničnými spoločnosťami o ťažbe plynu a ropy. Senegal by ich mal ešte tento rok začať ťažiť z nedávno objavených ložísk.



Od získania nezávislosti Senegalu od Francúzska v roku 1960 sa uskutočnilo 12 prezidentských volieb. Po prvýkrát už v prvom kole zvíťazil opozičný kandidát. Z 18 miliónov obyvateľov Senegalu má volebné právo približne 7,3 milióna ľudí.



Pôvodný termín volieb bol 25. februára, ale odklad volieb vyvolal najhoršiu politickú krízu a násilnosti.