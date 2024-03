Senegalčania hlasujú v prezidentských voľbách, očakáva sa tesný súboj

Dakar 24. marca (TASR) - Obyvatelia Senegalu v nedeľu hlasujú v prezidentských voľbách, ktoré sa mali pôvodne konať už vo februári. Očakáva sa tesný súboj, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



V Senegale, ktorý má viac než 18 miliónov obyvateľov, je približne 7,3 milióna registrovaných voličov. O post hlavy štátu sa uchádza 19 kandidátov vrátane jednej ženy. Hlavnými favoritmi sú bývalý premiér krajiny Amadou Ba a opozičný kandidát Bassirou Diomaye Faye, píšu agentúry.



Volebné miestnosti sa zavrú o 18.00 h miestneho času (19.00 h SEČ) a predbežné výsledky by mali byť známe už počas noci. Zverejnenie oficiálnych výsledkov sa očakáva počas nasledujúceho týždňa.



Voľby sa mali pôvodne konať 25. februára, ale úradujúci prezident Macky Sall ich neočakávane odložil na neurčito, čo opozícia označila za ústavný prevrat. Ústavná rada, senegalská obdoba ústavného súdu, však dekrét o odklade volieb napokon zrušila. Termín volieb následne stanovili na 24. marca. Macky Sall sa už o tretí mandát neuchádza.



Opozičný líder Ousmane Sonko, ktorý bol minulý týždeň prepustený z väzenia, chcel pôvodne tiež kandidovať, úrady mu to znemožnili. Za kandidáta opozície bol následne vymenovaný Faye.



Analytici podľa AP neočakávajú, že by niekto z kandidátov získal viac než 50 percent hlasov, ktoré sú potrebné na víťazstvo v prvom kole. Preto sa očakáva rozhodujúce druhé kolo, kde sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti.