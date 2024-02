Senegalská Ústavná rada odmietla odklad prezidentských volieb

Dakar 16. februára (TASR) - Senegalská Ústavná rada v piatok rozhodla, že odklad prezidentských volieb, ktoré sa mali konať vo februári, je protiústavný. Zároveň nariadila, aby ich senegalská vláda usporiadala čo najskôr, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Voľby sa mali konať 25. februára, ale začiatkom mesiaca ich senegalský prezident Macky Sall neočakávane odložil na neurčito. Zdôvodnil to nezrovnalosťami a údajnými korupčnými praktikami pri registrácií kandidátov, pričom spochybnil aj integritu sudcov Ústavnej rady.



Senegalský parlament následne odhlasoval odloženie volieb na 15. decembra.



Rozhodnutie prezidenta a parlamentu uvrhlo Senegal do najhoršej krízy za niekoľko desaťročí, čo vyvolalo v krajine rozsiahle pobúrenie a vlnu násilných protestov a nepokojov.



Ústavná rada, senegalská obdoba ústavného súdu teraz rozhodla, že prezidentove druhé funkčné obdobie, ktoré sa končí 2. apríla, nemôže byť predĺžené. Zrušila tak dekrét, na základe ktorého Sall voľby odložil.



Zároveň nariadila čo najskoršie konanie volieb, hoci pôvodný termín už nepovažuje za reálny. "Berúc do úvahy nemožnosť zorganizovania prezidentských termín v pôvodne plánovanom termíne, Ústavná rada vyzýva kompetentné úrady, aby ich uskutočnili v najskoršom možnom termíne," uvádza sa v jej vyhlásení.



Proti odkladu prezidentských volieb vypukli v Senegale protesty, ktoré sprevádzali potýčky s bezpečnostnými zložkami. Došlo už aj k prinajmenšom trom obetiam na životoch. Desiatky ľudí utrpeli zranenia a stovky boli zadržané, uvádzajú aktivisti.



Senegal bol pritom donedávna považovaný za oázu stability a demokracie v západnej Afrike - regióne zmietanom prevratmi a nepokojmi.



Znepokojenie v súvislosti s odkladom volieb vyjadrili aj Francúzsko, USA, EÚ či OSN, ktoré zhodne vyzvali, aby sa voľby v Senegale uskutočnili čo najskôr. Stanoviť urýchlene nový termín hlasovania v prezidentských voľbách vyzvalo Senegal aj Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS).



AFP dodala, že ide o vôbec prvý odklad prezidentských volieb v Senegale od roku 1963, keď táto africká krajina získala nezávislosť.