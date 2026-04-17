Seniorka zadržaná v USA pre problém s vízami sa vrátila do vlasti
Francúzku zadržali začiatkom apríla v meste Anniston v štáte Alabama.
Autor TASR
Montpellier 17. apríla (TASR) - Vyše 80-ročná Francúzka, ktorú zadržali imigračné úrady v USA, sa v piatok vrátila do Francúzska, oznámil minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, informovala agentúra AFP. Marie-Thérse Rossová je vdovou po americkom vojnovom veteránovi, ktorý v januári tohto roku zomrel, píše TASR.
Francúzku zadržali začiatkom apríla v meste Anniston v štáte Alabama. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA, ktoré dohliada na imigračnú a colnú správu (ICE), pre britskú stanicu BBC uviedlo, že Rossová vstúpila do USA v júni 2025 a prekročila svoje 90-dňové vízum. Zadržiavaná bola federálnom detenčnom centre v štáte Louisiana.
Rossovej syn sa pre francúzske médiá vyjadril, že jeho matke po zadržaní „spútali ruky a nohy, akoby bola nebezpečný zločinec.“
Doplnil, že jeho matka sa za Američana Billyho Rossa vydala vlani. Poznala ho však od 60. rokov, keď on bol vojakom na základni NATO v Saint-Nazaire a ona tam pracovala ako sekretárka. Neskôr kontakt stratili, ale znovu ho nadviazali v roku 2010. Medzičasom obaja ovdoveli. Keď uzavreli manželstvo, Marie-Thérse sa presťahovala do Alabamy, kde čakala na vydanie tzv. zelenej karty - povolenia na trvalý pobyt.
V januári 2026 však Billy náhle zomrel, takže Marie-Thérse zostala bez jasného imigračného statusu. Z USA plánovala odcestovať koncom apríla - po tom, ako dorieši dedičské konanie, ktoré neprebiehalo hladko: Billyho syn sa jej vyhrážal a v dome svojho otca odpojil vodu, internet a elektrinu.
Marie-Thérse si pre spor s Billyho synom najala právnika, ale deň pred súdnym pojednávaním ju zadržali agenti ICE.
Priama spojitosť medzi Billyho synom a zadržaním Marie-Thérse však zrejme nie je, napísal denník Le Parisien.
S cieľom zabezpečiť prepustenie Marie-Thérse Rossovej francúzska vláda vyvíjala tlak na ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA. V Louisiane sa v tejto kauze angažoval tamojší francúzsky konzul Rodolphe Sambou, ktorý zadržaný dvakrát navštívil v detenčnom centre.
Francúzka sa do vlasti vrátila v piatok, potvrdil šéf francúzskej diplomacie Barrot.
Marie-Thérse Rossová patrí medzi tisíce ľudí, na ktorých sa zameriava politika masových deportácií administratívy USA. Počas nich došlo aj k prípadom, keď boli zadržaní manželia či manželky amerických vojakov a veteránov, s ktorými sa dovtedy zaobchádzalo zhovievavejšie.
Aktivisti bojujúci za práva rodín vojakov sa obávajú, že deportácia manželov/manželiek by mohla ohroziť aj nábor do armády. Lydiah Owiti-Otienohová zo združenia obhajujúceho práva manželov/manželiek vojakov narodených v zahraničí priznala, že so znepokojením sleduje nárast počtu vojenských rodín, ktorých životy boli narušené sprísnením imigračných obmedzení v USA. Upozornila, že „ak nie sú stabilné vojenské rodiny, nie je stabilná ani národná bezpečnosť.“
Francúzku zadržali začiatkom apríla v meste Anniston v štáte Alabama. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA, ktoré dohliada na imigračnú a colnú správu (ICE), pre britskú stanicu BBC uviedlo, že Rossová vstúpila do USA v júni 2025 a prekročila svoje 90-dňové vízum. Zadržiavaná bola federálnom detenčnom centre v štáte Louisiana.
Rossovej syn sa pre francúzske médiá vyjadril, že jeho matke po zadržaní „spútali ruky a nohy, akoby bola nebezpečný zločinec.“
Doplnil, že jeho matka sa za Američana Billyho Rossa vydala vlani. Poznala ho však od 60. rokov, keď on bol vojakom na základni NATO v Saint-Nazaire a ona tam pracovala ako sekretárka. Neskôr kontakt stratili, ale znovu ho nadviazali v roku 2010. Medzičasom obaja ovdoveli. Keď uzavreli manželstvo, Marie-Thérse sa presťahovala do Alabamy, kde čakala na vydanie tzv. zelenej karty - povolenia na trvalý pobyt.
V januári 2026 však Billy náhle zomrel, takže Marie-Thérse zostala bez jasného imigračného statusu. Z USA plánovala odcestovať koncom apríla - po tom, ako dorieši dedičské konanie, ktoré neprebiehalo hladko: Billyho syn sa jej vyhrážal a v dome svojho otca odpojil vodu, internet a elektrinu.
Marie-Thérse si pre spor s Billyho synom najala právnika, ale deň pred súdnym pojednávaním ju zadržali agenti ICE.
Priama spojitosť medzi Billyho synom a zadržaním Marie-Thérse však zrejme nie je, napísal denník Le Parisien.
S cieľom zabezpečiť prepustenie Marie-Thérse Rossovej francúzska vláda vyvíjala tlak na ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA. V Louisiane sa v tejto kauze angažoval tamojší francúzsky konzul Rodolphe Sambou, ktorý zadržaný dvakrát navštívil v detenčnom centre.
Francúzka sa do vlasti vrátila v piatok, potvrdil šéf francúzskej diplomacie Barrot.
Marie-Thérse Rossová patrí medzi tisíce ľudí, na ktorých sa zameriava politika masových deportácií administratívy USA. Počas nich došlo aj k prípadom, keď boli zadržaní manželia či manželky amerických vojakov a veteránov, s ktorými sa dovtedy zaobchádzalo zhovievavejšie.
Aktivisti bojujúci za práva rodín vojakov sa obávajú, že deportácia manželov/manželiek by mohla ohroziť aj nábor do armády. Lydiah Owiti-Otienohová zo združenia obhajujúceho práva manželov/manželiek vojakov narodených v zahraničí priznala, že so znepokojením sleduje nárast počtu vojenských rodín, ktorých životy boli narušené sprísnením imigračných obmedzení v USA. Upozornila, že „ak nie sú stabilné vojenské rodiny, nie je stabilná ani národná bezpečnosť.“