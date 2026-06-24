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Seniorom v Ženeve ponúkajú kvôli horúčavám klimatizované kiná

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zacahar

Program určený pre osoby staršie ako 65 rokov prilákal od minulého štvrtka približne 650 ľudí.

Autor TASR
Ženeva 24. júna (TASR) – Stovky seniorov vo švajčiarskej Ženeve už využili ponuku miestnych kín a strávili časť dňa v ich klimatizovaných sálach, kde si bezplatne pozreli film. S týmto nápadom prišli samotné kiná v spolupráci s regionálnymi úradmi, informovala v stredu agentúra Reuters, píše TASR.

Program určený pre osoby staršie ako 65 rokov prilákal od minulého štvrtka približne 650 ľudí. „Je to skvelé, pretože môžeme vyjsť z domu, ísť do kina, užiť si klimatizovanú sálu a príjemne stráviť čas,“ pochvaľoval si 82-ročný Daniel Gillieron, jeden z návštevníkov filmových predstavení.

„Čím je teplejšie, tým viac sa kino stáva miestom útočiska,“ potvrdil aj manažér troch kín zapojených do projektu Laurent Dutoit.

Podľa švajčiarskej meteorologickej služby MeteoSuisse by teploty v Ženeve mohli tento týždeň dosiahnuť až 36 stupňov Celzia. Tohtoročný jún sa zároveň zaraďuje medzi najteplejšie v histórii meraní vo Švajčiarsku.

Meteorológ Elie Kirchner označil súčasnú vlnu horúčav za mimoriadne intenzívnu a nezvyčajne dlhú. Upozornil tiež, že prišla skôr ako zvyčajne, keďže letné teploty vo Švajčiarsku spravidla vrcholia až v druhej polovici júla a začiatkom augusta.
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