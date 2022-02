Separatisti na Ukrajine tvrdia, že plánujú evakuovať 700.000 ľudí

Moskva/Kyjev/Doneck 18. februára (TASR) - Ruskom podporovaní separatisti na východe Ukrajiny v piatok oznámili, že plánujú zo samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) evakuovať do Ruska približne 700.000 ľudí. Informáciu priniesla tlačová agentúra Reuters.



Väčšina obyvateľov neuznanej DĽR je rusky hovoriaca a mnohým už Rusko udelilo svoje občianstvo.



Vodcovia separatistov v tejto oblasti nazývanej Donbas tvrdia, že chcú evakuáciami chrániť životy tamojších civilistov, pretože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj "čoskoro vydá rozkaz na útok" na východnú časť Ukrajiny.



Ukrajina vyhlasuje, že títo civilisti, ktorí utekajú zo samozvanej DĽR, nie sú separatisti, ale ľudia "v rukách" Ruska, ktoré ich zneužíva na vlastné ciele. Kremeľ to popiera.



Agentúra Reuters ďalej informovala, že separatisti natláčali v piatok civilistov do autobusov. Je to šokujúci zvrat v konflikte a Západ je presvedčený, že Rusko plánuje situáciu zneužiť ako odôvodnenie na totálnu inváziu na územie svojho suseda.



Úrady separatistov podľa agentúry AP sťahovali aj deti zo sirotinca v Donecku, metropole spomínanej oblasti. Pri benzínových pumpách sa tvorili dlhé rady, pretože ľudia sa aj sami pripravovali na odchod z oblasti.



Po naložení ľudí do autobusov sa v Donecku rozozneli sirény. Evakuáciu obyvateľov do Ruska oznámila aj samozvaná Luhanská ľudová republika (LĽR) na východe Ukrajiny. Prednosť dostali ženy, deti a starší ľudia.



O niekoľko hodín vybuchlo pri sídle separatistickej vlády v Donecku ruské terénne vozidlo UAZ. Reportéri agentúry Reuters videli črepiny granátu okolo vozidla a volant vymrštený výbuchom von.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil ministrovi pre mimoriadne situácie, aby odletel do Rostovskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou a pomohol tam organizovať exodus. Putin tiež nariadil vláde, aby ponúkla každému evakuovanému človeku sumu 10.000 rubľov (približne 130 dolárov), čo je na Donbase trpiacom bojmi asi polovica priemerného mesačného platu, píše AP.