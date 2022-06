Separatisti si vypočujú reakciu Londýna týkajúcu sa odsúdených Britov

Moskva 14. júna (TASR) - Kremeľ v utorok uviedol, že si je "istý", že by lídri proruských separatistov v Donbase na východe Ukrajiny boli ochotní vypočuť si reakciu Británie týkajúcu sa osudu dvoch britských občanov, ktorí boli odsúdení na smrť, pretože bojovali na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na svojej pravidelnej tlačovej konferencii novinárom povedal, že Londýn v súvislosti s odsúdenými Britmi Moskvu nekontaktoval.



Peskov ďalej uviedol, že Británia by mala o tejto záležitosti hovoriť so separatickými úradmi v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR), v ktorej sa britskí občania Aiden Aslin a Shaun Pinner postavili pred súd za to, že bojovali v ukrajinskej armáde.



Hovorca však zároveň podľa agentúry AFP naznačil, že Rusko by mohlo tejto záležitosti taktiež venovať pozornosť. "Samozrejme, všetko závisí od reakcie Londýna. Som si istý, že ruská strana je pripravená ju zvážiť," uviedol Peskov.



Súd samozvanej DĽR uznal minulý týždeň Aslina a Pinnera spolu s marockým občanom Bráhímom Saadúnom za vinných zo "žoldnierskych aktivít" a všetkých odsúdil na smrť. Londýn označil tento rozsudok za "fingovaný", pričom uviedol, že toto súdne konanie sa podobá na vykonštruované procesy z čias Sovietskeho zväzu.



Británia zatiaľ odmietla verejne komunikovať odsúdenie svojich občanov s úradmi v DĽR. Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v utorok uviedla, že urobí všetko pre to, aby zaistila prepustenie Aslina a Pinnera, a že najlepšia cesta k tomu vedie cez "Ukrajincov".



Úrady v DĽR uviedli, že muži odsúdení na smrť majú mesiac na to, aby sa proti rozsudku odvolali. Ich právni zástupcovia pritom uviedli, že tak aj urobia a Kyjev prisľúbil, že sa pokúsi dosiahnuť ich prepustenie prostredníctvom výmeny zajatcov.