Separatisti tvrdia, že pri útoku ukrajinských síl zahynulo 16 ľudí

Moskva 14. marca (TASR) - Ruskom podporovaní separatisti na východe Ukrajiny v pondelok vyhlásili, že pri útoku ukrajinských síl na mesto Doneck zahynulo najmenej 16 ľudí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Predstavitelia separatistov uviedli, že do centra Donecka dopadli časti zostrelenej ukrajinskej rakety typu Točka. "Zaznamenaných bolo 16 obetí na životoch," uviedol tamojší rezort zdravotníctva. Dodal, že ďalších 23 ľudí utrpelo zranenia.



AFP nedokázala nezávisle overiť správy o údajnom útoku a počte obetí, keďže Doneck leží v oblasti, ktorú už od roku 2014 kontrolujú separatisti podporovaní Ruskom.



Na oficiálnom účte separatistov na sociálnej sieti Telegram boli zverejnené fotografie a video zachytávajúce zhorené autá, mŕtve telá v uliciach a poškodené budovy obchodov.



Vodca samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu Rossija 24 povedal, že zostrelená raketa poškodila obytné oblasti a zopakoval, že o život prišli civilisti vrátane detí. Dodal, že ak by raketu nezostrelili, počet obetí by bol omnoho vyšší.



K údajnému útoku došlo v čase, keď sa prostredníctvom videokonferencie začalo štvrté kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorého cieľom je ukončiť už 19 dní trvajúce boje.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v príspevku na Twitteri informoval, že najnovšie kolo rokovaní sa zameria prevažne na dosiahnutie prímeria, stiahnutie ruských vojakov a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.