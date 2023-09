Separatisti v Karabachu obvinili Azerbajdžan z porušenia prímeria

Stepanakert 21. septembra (TASAR) - Arménski separatisti v Náhornom Karabachu vo štvrtok obvinili Azerbajdžan z porušenia dohody o prímerí, ktorú obe strany uzavreli v stredu. Baku to poprelo. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Separatisti tvrdia, že azerbajdžanské sily používajú "rôzne strelné zbrane, čím porušujú dohodu o prímerí". Azerbajdžanské ministerstvo obrany to označilo za "úplne klamstvo a dezinformáciu".



Reportér agentúry AFP vo štvrtok uviedol, že v Stepanakerte, hlavnom meste Náhorného Karabachu a centrále separatistov, bolo vo štvrtok počuť streľbu a výbuchy. Správy o streľbe v Stepanakerte sa objavili počas rozhovorov o začlenení odštiepeneckého Náhorného Karabachu do Azerbajdžanu v meste Jevlach.



Azerbajdžanské sily v utorok spustili v Náhornom Karabachu pozemnú vojenskú "protiteroristickú" operáciu, ktorej cieľom bolo "obnovenie ústavného poriadku". Podľa zdrojov z prostredia arménskych sparatistov prišlo počas nej o život najmenej 200 ľudí a 400 ďalších utrpelo zranenia.



Obe strany dosiahli v stredu dohodu o prímerí. Podľa nej sa majú z Náhorného Karabachu stiahnuť separatisti a odovzdať svoje zbrane.