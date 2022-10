Separatisti v Quebecu žiadajú prerušenie vzťahov s britskou monarchiou

Québec 26. októbra (TASR) - Národné zhromaždenie v kanadskej provincii Quebec v stredu hlasuje o tom, či by Kanada mala prerušiť väzby s britskou monarchiou. Predmetný návrh predložila v utorok separatistická strana Parti Québécois (PQ). TASR správu prevzala z agentúry Reuters a webovej stránky stanice BBC.



PQ žiada kanadskú ústrednú vládu, aby prerušila väzby s britskou monarchiou. Nedávny nástup kráľa Karola III. k moci je na to podľa strany dobrá príležitosť.



"Nedávna výmena stráží v Anglicku je príležitosťou pre Quebečanov a Kanaďanov oslobodiť sa od chátrajúceho spojenia s monarchiou," uviedol líder PQ Yves-Francois Blanchet vo vyhlásení. Oddanosť Kanady zahraničnému panovníkovi označil za zastaranú a finančne náročnú. Schválenie tohto návrhu v parlamente je však nepravdepodobné, píše Reuters.



Karol III. sa 8. septembra po smrti svojej matky Alžbety II. stal automaticky novým britským kráľom a oficiálnou hlavou štátu v 14 ďalších krajinách vrátane Kanady. Prerušenie vzťahov s monarchiou by si vyžadovalo zmenu ústavy, čo musí odobriť kanadský parlament i národné zhromaždenia v provinciách, píše BBC.



Frankofónny Quebec nikdy oficiálne neprijal ústavu a jeho obyvatelia podľa prieskumov pociťujú len malú náklonnosť k Británii, pripomína Reuters.



V rokoch 1980 a 1995 sa v tejto provincii uskutočnili referendá o odtrhnutí sa od zvyšku Kanady, obe však boli neúspešné.