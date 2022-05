Separatisti: Z Mariupola vyplávala prvá loď od obsadenia mesta Rusmi

Moskva 31. mája (TASR) - Nákladná loď vezúca kov vyplávala z juhoukrajinského mesta Mariupol a smeruje do Ruska, oznámil v utorok promoskovský separatistický líder v Doneckej oblasti Denis Pušilin. Je to prvýkrát, čo nejaké plavidlo opustilo tento prístav, odkedy padol do rúk ruských síl. Informácie priniesla agentúra AFP.



"Dnes odišlo z prístavu Mariupol 2500 ton zvitkov tabuľového plechu, loď smeruje do Rostova," napísal na sociálnej sieti Telegram Pušilin, prokremeľský separatistický líder v Doneckej oblasti. Mesto Rostov sa nachádza na rieke Don na juhu Ruska, v blízkosti Ukrajiny a Azovského mora.



"Toto dopravné centrum (Mariupol) je pre región Donbas veľmi dôležité. Je to najväčší prístav na pobreží Azovského mora a jediný prístav, kde môžu vybaviť všetky typy nákladných lodí, aj v zime," uviedol Pušilin.



Prístav Mariupola bol pred začatím invázie Ruska 24. februára druhý najrušnejší na Ukrajine po Odese na pobreží Čierneho mora.



Rusko minulý týždeň oznámilo, že prístav Mariupola znovu otvára, keďže ruská armáda odmínovala v prístave oblasť s rozlohou 1,5 milióna štvorcových metrov, pričom v dokoch a na lodiach tam zakotvených pracujú ženisti.



Ruské invázne sily tento mesiac úplne ovládli Mariupol až po dlhých týždňoch ničivého obliehania a bombardovania, ktoré premenilo mesto na ruiny. Rusi ovládli Mariupol po tom, čo sa vzdali ukrajinskí vojaci zabarikádovaní vo vnútri obrovských oceliarní Azovstaľ.