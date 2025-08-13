< sekcia Zahraničie
Separatistické hnutie odmietlo dohodu o štatúte Novej Kaledónií
V polovici júla, po rokoch neúspešných rokovaní, dosiahla vláda v Paríži a separatisti z Novej Kaledónie dohodu, ktorá zabezpečuje samostatný štatút pre toto súostrovie – avšak v rámci Francúzska.
Autor TASR
Paríž 13. augusta (TASR) - Separatistické hnutie Socialistický front národného oslobodenia Kanakov (FLNKS) v stredu oznámilo, že odmietlo nedávno uzavretú dohodu, ktorú podpísali s Parížom o novom štatúte tichomorského súostrovia Nová Kaledónia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V polovici júla, po rokoch neúspešných rokovaní, dosiahla vláda v Paríži a separatisti z Novej Kaledónie dohodu, ktorá zabezpečuje samostatný štatút pre toto súostrovie – avšak v rámci Francúzska. Podľa dohody by bola zavedená aj novokaledónska štátna príslušnosť a miestni úradníci by získali väčšie právomoci. Bezpečnosť, obrana a spravodlivosť by však naďalej zostali pod kontrolou Paríža.
Francúzsky minister pre zámorské územia Manuel Valls vtedy túto dohodu označil za „historickú“. Predstavitelia separatistického hnutia ju podpísali, no nepovažovali ju za záväznú. Po vnútorných konzultáciách teraz dohodu odmietli s tým, že nepodporuje ich cieľ nadobudnúť nezávislosť.
Valls následne oznámil, že budúci týždeň odcestuje do Novej Kaledónie na rokovania. Nie je však jasné, či sa mu podarí zmeniť názor separatistov, konštatuje DPA.
Súostrovie Nová Kaledónia je vzdialené viac ako 16.000 kilometrov od kontinentálneho Francúzska a žije na ňom približne 270.000 ľudí. Napriek tomu bola Nová Kaledónia dosiaľ vnímaná ako neoddeliteľná súčasť Francúzska a Paríž ju spravuje od polovice 19. storočia.
Nepokoje vypukli v máji 2024, keď Francúzsko plánovalo udeliť volebné právo tisícom nepôvodných obyvateľov Novej Kaledónie, ktorí na súostroví dlhodobo žijú. Podľa obáv domorodého etnika Kanakov by to z nich natrvalo urobilo menšinu a znížili by sa ich šance na získanie nezávislosti. Pri výtržnostiach zomrelo 14 ľudí a škody dosiahli miliardy eur.
V polovici júla, po rokoch neúspešných rokovaní, dosiahla vláda v Paríži a separatisti z Novej Kaledónie dohodu, ktorá zabezpečuje samostatný štatút pre toto súostrovie – avšak v rámci Francúzska. Podľa dohody by bola zavedená aj novokaledónska štátna príslušnosť a miestni úradníci by získali väčšie právomoci. Bezpečnosť, obrana a spravodlivosť by však naďalej zostali pod kontrolou Paríža.
Francúzsky minister pre zámorské územia Manuel Valls vtedy túto dohodu označil za „historickú“. Predstavitelia separatistického hnutia ju podpísali, no nepovažovali ju za záväznú. Po vnútorných konzultáciách teraz dohodu odmietli s tým, že nepodporuje ich cieľ nadobudnúť nezávislosť.
Valls následne oznámil, že budúci týždeň odcestuje do Novej Kaledónie na rokovania. Nie je však jasné, či sa mu podarí zmeniť názor separatistov, konštatuje DPA.
Súostrovie Nová Kaledónia je vzdialené viac ako 16.000 kilometrov od kontinentálneho Francúzska a žije na ňom približne 270.000 ľudí. Napriek tomu bola Nová Kaledónia dosiaľ vnímaná ako neoddeliteľná súčasť Francúzska a Paríž ju spravuje od polovice 19. storočia.
Nepokoje vypukli v máji 2024, keď Francúzsko plánovalo udeliť volebné právo tisícom nepôvodných obyvateľov Novej Kaledónie, ktorí na súostroví dlhodobo žijú. Podľa obáv domorodého etnika Kanakov by to z nich natrvalo urobilo menšinu a znížili by sa ich šance na získanie nezávislosti. Pri výtržnostiach zomrelo 14 ľudí a škody dosiahli miliardy eur.