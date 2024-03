Separatistické Južné Osetsko rokuje o svojom pripojení k Rusku

Moskva/Cchinvali 17. marca (TASR) - Gruzínsky odštiepenecký región Južné Osetsko rokuje o svojom pripojení k Rusku. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na správy ruských štátnych médií.



Južné Osetsko sa fakticky odtrhlo od Gruzínska počas vojny z rokov 1991-92, v období rozpadu Sovietskeho zväzu. Z pohľadu medzinárodného práva je však stále integrálnou súčasťou Gruzínska.



"Diskutujeme o všetkých týchto otázkach v úzkej koordinácii s Ruskom, pričom berieme do úvahy naše bilaterálne vzťahy a zmluvy," vyhlásil predseda juhoosetského parlamentu Alan Alborov.



Ak obe strany spoločne dospejú k takejto myšlienke, k pripojeniu Južného Osetska k Rusku, "urobíme to," povedal Alborov, ktorého slová citovala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti.



Ruskom podporovaný "prezident" Južného Osetska Alan Gaglojev vlani vyjadril nádej, že dôjde k oficiálnemu začleneniu regiónu do Ruska. V Južnom Osetsku sa ako mena používa rubeľ a väčšina jeho obyvateľov akceptovala ruské pasy.



Moskva v roku 2008 - po krátkej vojne s Gruzínskom - uznala Južné Osetsko, ako aj ďalšiu separatistickú Gruzínsku republiku Abcházsko, za samostatné štáty. Oba tieto regióny, ktoré tvoria asi pätinu gruzínskeho územia, sú silne závislé od Ruska. Okrem neho ich dosiaľ uznala len Venezuela, Nikaragua, Nauru a Sýria. Podľa Západu Moskva Južné Osetsko a Abcházsko fakticky anektovala.