Separatistické strany sa v Katalánsku usilujú o vytvorenie vlády

Madrid 15. februára (TASR) - Katalánske politické strany, ktoré podporujú nezávislosť tohto regiónu od zvyšku Španielska, sa po nedeľňajších regionálnych voľbách usilujú o vytvorenie novej vlády. Informovali o tom v pondelok agentúra DPA a denník El País na svojej webovej stránke.



Separatistické strany v Katalánsku si posilnili svoju väčšinu v regionálnom parlamente, aj keď tesnými víťazmi hlasovania sa stali socialisti, ktorí sú proti odtrhnutiu tohto regiónu.



Socialistická strana, ktorú vo voľbách viedol bývalý španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa, obsadí v novom parlamente 33 kresiel. Taký istý počet získala aj Republikánska ľavica Katalánska (ERC), avšak s nižším celkovým počtom hlasov.



Na získanie väčšiny v 135-člennom katalánskom parlamente je potrebných najmenej 68 kresiel, pripomína AFP. ERC sa so stranami Spoločne pre Katalánsko (Junts per Catalunya - JUNTSxCAT) a Kandidatúra ľudovej jednoty (CUP) usiluje vytvoriť koalíciu, ktorej by v parlamente patrilo 74 kresiel.



"V najbližších dňoch, dnes alebo tento týždeň, musíme byť schopní výrazne pokročiť v rozhovoroch," povedal Pere Aragones z ERC, ktorého vyjadrenia sprostredkoval El País. Aragones pripomenul, že konečný termín na potvrdenie nového katalánskeho parlamentu je 12. marca. Podľa svojich slov však očakáva, že strany sa dohodnú ešte predtým.



Illa podľa El País v pondelok uviedol, že sa bude usilovať o potvrdenie na poste premiéra s cieľom otvoriť novú etapu Katalánska. ERC počas predvolebnej kampane spoločnú vládu so socialistami odmietla, píše El País.



ERC bola od predchádzajúcich volieb v decembri 2017 na čele menšinovej vlády, ktorú vytvorila spolu so stranou Spoločne pre Katalánsko. Premiérom bol Quim Torra, ktorému však súd v septembri 2020 na dobu 18 mesiacov zakázal vykonávať svoju funkciu. Katalánsko odvtedy vedie vicepremiér Aragones.



Volebná účasť v nedeľňajších voľbách dosiahla 55 percent v porovnaní s 79 percentami z decembra 2017.