< sekcia Zahraničie
Separovanie v Dubnici nad Váhom bude jednoduchšie
Z praktického hľadiska to podľa nej znamená, že ak je naplnená nádoba na plast, tak plastový aj kovový odpad môžu Dubničania vyhodiť aj do červenej nádoby a opačne.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 17. decembra (TASR) - Separovanie plastov, tetrapakov a kovov bude od januára v Dubnici nad Váhom jednoduchšie. Informovala o tom vedúca surovinovo-odpadového hospodárstva Technických služieb mesta (TSM) Dubnica nad Váhom Gabriela Záhorcová.
Od Nového roka bude podľa nej možné vhadzovať plasty, tetrapaky a kovy naraz do žltých alebo červených nádob. Prispieť to má k zvýšeniu efektivity odpadového hospodárstva a miery separácie.
„Ide o jednoducho separovateľné komodity, ktoré zvládneme na triediacej linke bez problémov doseparovať. Ľudia tak nebudú musieť mať doma zvlášť separačné nádoby na každý druh tohto odpadu, a zároveň budeme môcť flexibilnejšie a efektívnejšie vyvážať odpad zo stojísk. Ušetria sa tak aj náklady spojené s pohonnými hmotami vozidiel na vývoz,“ doplnila Záhorcová.
Z praktického hľadiska to podľa nej znamená, že ak je naplnená nádoba na plast, tak plastový aj kovový odpad môžu Dubničania vyhodiť aj do červenej nádoby a opačne. Obyvatelia rodinných domov budú môcť všetky tri druhy tohto odpadu vhadzovať do žltých vriec.
Od Nového roka bude podľa nej možné vhadzovať plasty, tetrapaky a kovy naraz do žltých alebo červených nádob. Prispieť to má k zvýšeniu efektivity odpadového hospodárstva a miery separácie.
„Ide o jednoducho separovateľné komodity, ktoré zvládneme na triediacej linke bez problémov doseparovať. Ľudia tak nebudú musieť mať doma zvlášť separačné nádoby na každý druh tohto odpadu, a zároveň budeme môcť flexibilnejšie a efektívnejšie vyvážať odpad zo stojísk. Ušetria sa tak aj náklady spojené s pohonnými hmotami vozidiel na vývoz,“ doplnila Záhorcová.
Z praktického hľadiska to podľa nej znamená, že ak je naplnená nádoba na plast, tak plastový aj kovový odpad môžu Dubničania vyhodiť aj do červenej nádoby a opačne. Obyvatelia rodinných domov budú môcť všetky tri druhy tohto odpadu vhadzovať do žltých vriec.