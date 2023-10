SEPS vyhlásila výzvu na predkladanie cenových ponúk na podporné služby

Bratislava 9. októbra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) vyhlásila v piatok (6. 10.) výzvu na predkladanie cenových ponúk v rámci II. etapy výberového konania na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2024. Výberové konanie je realizované elektronicky, pričom cenové ponuky na jednotlivé kategórie služieb môžu predložiť uchádzači, ktorí uspeli v I. kvalifikačnom kole, informovala o tom v pondelok SEPS.



"Dňa 18. septembra 2023 bolo vydané cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0089/2023/E, v ktorom úrad stanovil maximálne ceny na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2024, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia. Predkladanie cenových ponúk sa bude riadiť podľa tohto cenového rozhodnutia úradu," informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.



Prvá kvalifikačná etapa prebiehala prostredníctvom podávaných žiadostí o účasť od záujemcov v zmysle zverejnených súťažných podkladov pre obstaranie PpS na rok 2024. "Na tejto etape sa v tomto roku zúčastnil vyšší počet záujemcov o účasť na ročnom výberovom konaní na obstaranie PpS, vďaka čomu očakávame aj väčšiu súťaž v rámci II. etapy - pri podávaní cenových ponúk," priblížila Čičová Kotzigová.



V rámci II. etapy bola vyhlásená výzva na predkladanie cenových ponúk v troch kolách. Otvorenie výberového konania na predkladanie cenových ponúk pre tieto tri kolá bolo spustené v pondelok (9. 10.) ráno v obchodnom systéme Damas Energy, pričom v každom z uvedených kôl sú obstarávané rôzne kategórie PpS.



V rámci I. kola sú obstarávané služby FCR a TRV3MIN+, v II. kole služby aFRR+ a mFRR- a nakoniec v rámci III. kola sú obstarávané služby aFRR- a mFRR+. "Na zaistenie transparentnej súťaže budú cenové ponuky zašifrované a predkladané elektronicky v rámci obchodného systému Damas Energy. Ich odšifrovanie bude možné až po skončení súťažného kola," dodala hovorkyňa.



O výsledkoch výberového konania bude SEPS informovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a vyhodnotenie výberového konania PpS na rok 2024 zverejní na svojom webovom sídle.