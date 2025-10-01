< sekcia Zahraničie
SEPTEMBER V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša septembrový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. októbra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša spetembrový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
1. septembra - Českého expremiéra a predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša fyzicky napadol jeden z občanov počas stretnutia s voličmi. Incident sa stal v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji. Politika zasiahol barlou do hlavy a prepravili ho ošetrenie do nemocnice. Občan udrel Babiš v čase, keď medzi ľuďmi rozprával do mikrofónu a odpovedal na otázky. Po chvíli bola na mieste polícia a útočníka zadržala.
- Útok odsúdili viacerí politici vrátane premiéra a predsedu ODS Petra Fialu, predsedu hnutia STAN Víta Rakušana, predsedu KDU-ČSL Mareka Výborného či predsedu Pirátov Zdenka Hřiba.
2. septembra - Český prezident Petr Pavel odsúdil ako zbabelý útok na Andreja Babiša. Poukázal na to, že spoločnosť sa už dlhší čas polarizuje do nezmieriteľných táborov. Upozornil, že niektoré strany dokonca hovoria o nutnosti zmeny režimu. Podľa Pavla je dôležité, aby spolu ľudia nebojovali, ale dokázali konfrontovať jeden druhého s odlišnými názory so snahou dospieť k niečomu spoločnému.
5. septembra - Hlasovať poštou vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vyjadrilo mesiac pred udalosťou 10.905 Čechov žijúcich v zahraničí. V porovnaní s očakávaniami ministerstva zahraničných vecí (MZV) je to výrazne menej, aj keď číslo sa zvyšovalo o tých ľudí, ktorí o korešpondenčné hlasovanie žiadali osobne do 1. októbra. Podľa údajov českého rezortu zahraničných vecí v cudzine dlhodobo žije viac než 600.000 Čechov. Do špeciálneho zoznamu voličov na zastupiteľských úradoch v zahraničí sa ich nakoniec prihlásilo približne 27.500 a o vydanie písomností pre korešpondenčnú voľbu požiadalo 10.905 z nich.
8. septembra - O špeciálny dlhodobý pobyt v Česku pre ekonomicky sebestačných ukrajinských utečencov prejavilo záujem približne 80.000 ľudí. Podmienky na registráciu splnilo podľa ministerstva vnútra asi 15.000 z nich. Úspešným žiadateľom rezort udelí pobyt na päť rokov s možnosťou požiadať potom o trvalý pobyt.
9. septembra - V Prahe a New Yorku sa začala predávať nová kniha amerického spisovateľa Dana Browna. Autor bestsellerov ju pomenoval Tajomstvo všetkých tajomstiev a časť deja zasadil práve do českej metropoly. Prvých 100 čitateľov si na Staromestskej radnici v Prahe mohlo knihu kúpiť aj s originálnym podpisom autora. Niektorí nadšenci na mieste preto čakali už od večera predchádzajúceho dňa.
10. septembra — Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský si myslí, že sankcionovanie členov izraelskej vlády zo strany Európskej únie nedáva zmysel. Reagoval tak na prejav šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, v ktorom tieto kroky oznámila. Podobný postoj k avizovanému kroku neskôr zaujal aj český premiér Petr Fiala.
11. septembra - Bezpečnosť by podľa českého ministra zahraničných nemala byť podmieňovaná ďalšími otázkami. Lipavský reagoval na slová slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý avizoval, že SR nepodporí ďalší balík sankcií proti Rusku, kým Európska komisia nepredloží návrhy, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami automobilového a ťažkého priemyslu.
16. septembra - Vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca na Pražskom hrade začali opäť po roku vystavovať české korunovačné klenoty. Výstava s podtitulom „Poklad v temnote“ sa tento rok zameriava na osud kráľovských insígnií počas druhej svetovej vojny. Návštevníci sa tak dozvedia aj príbeh o ich prísne utajovanom prevoze na Slovensko.
- V Týnskom chráme na Staromestskom námestí v Prahe sa konala bohoslužba za zastreleného amerického influencera a konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Slúžil ju bývalý pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Polícia musela pred začiatkom bohoslužby riešiť potýčku medzi dvoma účastníkmi.
18. septembra - Slovenský veľvyslanec Martin Muránsky tlmočil v sídle českého ministerstva zahraničných vecí protest vlády SR proti účasti českého ministra vnútra Víta Rakušana na demonštrácii v Bratislave. Ten opakovane uviedol, že sa na demonštrácii zúčastnil ako súkromná osoba a podotkol, že nijako do slovenských politických záležitostí nezasahoval.
19. septembra - Odborníci za účasti českého prezidenta Petra Pavla a potomkov prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka otvorili na zámku v Lánoch zapečatenú obálku s jeho údajnými poslednými slovami, ktoré zaznamenal Masarykov syn Jan. Podľa prvotnej analýzy archivárov je dokument pravý, avšak nepochádza z roku 1937, ale zrejme 1934, keď si Masaryk myslel, že umiera. Okrem iného v liste spomenul aj slovenského politika Andreja Hlinku, o ktorom vyhlásil, že je hlupák.
21. septembra - Jubilejný 25. ročník Dní NATO navštívilo celkovo 150.000 ľudí. Podujatie sa konalo na letisku Leoša Janáčka v Ostrave spolu so 16. ročníkom Dní Vzdušných síl Armády Českej republiky. Vďaka priaznivému počasiu bola tohtoročná návštevnosť jednou z najvyšších v 25-ročnej histórii.
23. septembra - Muža, ktorý na začiatku septembra napadol Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí barlou, polícia obvinila z prečinu výtržníctva a pokusu o ublíženie na zdraví. Hrozia mu až tri roky väzenia. Za svoj čin sa Babišovi ospravedlnil, ten mu podľa vlastných slov odpustil.
24. septembra - Český Ústavný súd odmietol ústavnú sťažnosť politickej strany Volt Česko. Domáhala sa zrušenia kandidátnych listín hnutí Stačilo! a Sloboda a priama demokracia (SPD) do októbrových volieb do Poslaneckej snemovne pre údajnú existenciu takzvaných nepriznaných koalícií. Súd konštatoval, že zákon vymedzuje koalíciu iba formálne a výber medzi oboma formami spolupráce je slobodné rozhodnutie strán.
29. septembra - Český prezident Petr Pavel sa na Pražskom hrade stretol s predsedom hnutia ANO. Zaujímal sa o to, ako by Babiš v prípade, že by bol po voľbách do Poslaneckej snemovne poverený zostaviť vládu, naplnil nároky zákona o strete záujmov. Takisto sa ho pýtal, kde by hľadal pre svoju prípadnú vládu podporu.
30. septembra - Voľby do Poslaneckej snemovne ČR by podľa troch prieskumov v závere septembra vyhralo hnutie ANO. Namerali mu preferencie 33, 29,3 a 30,5 percenta hlasov. Za ním by sa umiestnila koalícia vládnych strán Spolu (19,5, 20,5, 21), nasledovaná stranou (STAN), s 13, 11,7 a opäť s 13 percentami. SPD a Piráti sa v prieskumoch pohybovali medzi 9 a 13 percentami a 5-percentnú hranicu na zisk mandátov by prekonali ešte dva subjekty, hnutie Stačilo! i Motoristi.
- V nadchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu ide podľa prezidenta ČR Petra Pavla o veľa, a to najmä pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo svete. Česko podľa neho potrebuje takú vládu, ktorá zaistí jeho bezpečnosť a nenechá ho napospas Rusku. Prezident uistil, že v súvislosti s výsledkami volieb bude rešpektovať vôľu občanov a bude postupovať v súlade s ústavou. Chce sa zasadzovať o vznik stabilnej a kompetentnej vlády a na budúceho premiéra apelovať, aby nedopustil ohrozenie bezpečnosti krajiny.
- Vláda Petra Fialu schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta so schodkom 286 miliárd českých korún (11,77 miliárd eur). Kabinet rozhodol v poslednom možnom termíne, pretože ho musel poslať Poslaneckej snemovni najneskôr do konca septembra. Podľa premiéra sa vláda rozhodla zvýšiť výdavky ministerstva dopravy oproti prvému návrhu o 22 miliárd korún a výdavky rezortu školstva o 5,3 miliardy korún. Fialov kabinet plánuje zvýšiť výdavky na obranu na 2,35 percenta hrubého domáceho produktu, teda celkom na 206,5 miliardy korún.
1. septembra - Českého expremiéra a predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša fyzicky napadol jeden z občanov počas stretnutia s voličmi. Incident sa stal v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji. Politika zasiahol barlou do hlavy a prepravili ho ošetrenie do nemocnice. Občan udrel Babiš v čase, keď medzi ľuďmi rozprával do mikrofónu a odpovedal na otázky. Po chvíli bola na mieste polícia a útočníka zadržala.
- Útok odsúdili viacerí politici vrátane premiéra a predsedu ODS Petra Fialu, predsedu hnutia STAN Víta Rakušana, predsedu KDU-ČSL Mareka Výborného či predsedu Pirátov Zdenka Hřiba.
2. septembra - Český prezident Petr Pavel odsúdil ako zbabelý útok na Andreja Babiša. Poukázal na to, že spoločnosť sa už dlhší čas polarizuje do nezmieriteľných táborov. Upozornil, že niektoré strany dokonca hovoria o nutnosti zmeny režimu. Podľa Pavla je dôležité, aby spolu ľudia nebojovali, ale dokázali konfrontovať jeden druhého s odlišnými názory so snahou dospieť k niečomu spoločnému.
5. septembra - Hlasovať poštou vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vyjadrilo mesiac pred udalosťou 10.905 Čechov žijúcich v zahraničí. V porovnaní s očakávaniami ministerstva zahraničných vecí (MZV) je to výrazne menej, aj keď číslo sa zvyšovalo o tých ľudí, ktorí o korešpondenčné hlasovanie žiadali osobne do 1. októbra. Podľa údajov českého rezortu zahraničných vecí v cudzine dlhodobo žije viac než 600.000 Čechov. Do špeciálneho zoznamu voličov na zastupiteľských úradoch v zahraničí sa ich nakoniec prihlásilo približne 27.500 a o vydanie písomností pre korešpondenčnú voľbu požiadalo 10.905 z nich.
8. septembra - O špeciálny dlhodobý pobyt v Česku pre ekonomicky sebestačných ukrajinských utečencov prejavilo záujem približne 80.000 ľudí. Podmienky na registráciu splnilo podľa ministerstva vnútra asi 15.000 z nich. Úspešným žiadateľom rezort udelí pobyt na päť rokov s možnosťou požiadať potom o trvalý pobyt.
9. septembra - V Prahe a New Yorku sa začala predávať nová kniha amerického spisovateľa Dana Browna. Autor bestsellerov ju pomenoval Tajomstvo všetkých tajomstiev a časť deja zasadil práve do českej metropoly. Prvých 100 čitateľov si na Staromestskej radnici v Prahe mohlo knihu kúpiť aj s originálnym podpisom autora. Niektorí nadšenci na mieste preto čakali už od večera predchádzajúceho dňa.
10. septembra — Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský si myslí, že sankcionovanie členov izraelskej vlády zo strany Európskej únie nedáva zmysel. Reagoval tak na prejav šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, v ktorom tieto kroky oznámila. Podobný postoj k avizovanému kroku neskôr zaujal aj český premiér Petr Fiala.
11. septembra - Bezpečnosť by podľa českého ministra zahraničných nemala byť podmieňovaná ďalšími otázkami. Lipavský reagoval na slová slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý avizoval, že SR nepodporí ďalší balík sankcií proti Rusku, kým Európska komisia nepredloží návrhy, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami automobilového a ťažkého priemyslu.
16. septembra - Vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca na Pražskom hrade začali opäť po roku vystavovať české korunovačné klenoty. Výstava s podtitulom „Poklad v temnote“ sa tento rok zameriava na osud kráľovských insígnií počas druhej svetovej vojny. Návštevníci sa tak dozvedia aj príbeh o ich prísne utajovanom prevoze na Slovensko.
- V Týnskom chráme na Staromestskom námestí v Prahe sa konala bohoslužba za zastreleného amerického influencera a konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Slúžil ju bývalý pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Polícia musela pred začiatkom bohoslužby riešiť potýčku medzi dvoma účastníkmi.
18. septembra - Slovenský veľvyslanec Martin Muránsky tlmočil v sídle českého ministerstva zahraničných vecí protest vlády SR proti účasti českého ministra vnútra Víta Rakušana na demonštrácii v Bratislave. Ten opakovane uviedol, že sa na demonštrácii zúčastnil ako súkromná osoba a podotkol, že nijako do slovenských politických záležitostí nezasahoval.
19. septembra - Odborníci za účasti českého prezidenta Petra Pavla a potomkov prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka otvorili na zámku v Lánoch zapečatenú obálku s jeho údajnými poslednými slovami, ktoré zaznamenal Masarykov syn Jan. Podľa prvotnej analýzy archivárov je dokument pravý, avšak nepochádza z roku 1937, ale zrejme 1934, keď si Masaryk myslel, že umiera. Okrem iného v liste spomenul aj slovenského politika Andreja Hlinku, o ktorom vyhlásil, že je hlupák.
21. septembra - Jubilejný 25. ročník Dní NATO navštívilo celkovo 150.000 ľudí. Podujatie sa konalo na letisku Leoša Janáčka v Ostrave spolu so 16. ročníkom Dní Vzdušných síl Armády Českej republiky. Vďaka priaznivému počasiu bola tohtoročná návštevnosť jednou z najvyšších v 25-ročnej histórii.
23. septembra - Muža, ktorý na začiatku septembra napadol Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí barlou, polícia obvinila z prečinu výtržníctva a pokusu o ublíženie na zdraví. Hrozia mu až tri roky väzenia. Za svoj čin sa Babišovi ospravedlnil, ten mu podľa vlastných slov odpustil.
24. septembra - Český Ústavný súd odmietol ústavnú sťažnosť politickej strany Volt Česko. Domáhala sa zrušenia kandidátnych listín hnutí Stačilo! a Sloboda a priama demokracia (SPD) do októbrových volieb do Poslaneckej snemovne pre údajnú existenciu takzvaných nepriznaných koalícií. Súd konštatoval, že zákon vymedzuje koalíciu iba formálne a výber medzi oboma formami spolupráce je slobodné rozhodnutie strán.
29. septembra - Český prezident Petr Pavel sa na Pražskom hrade stretol s predsedom hnutia ANO. Zaujímal sa o to, ako by Babiš v prípade, že by bol po voľbách do Poslaneckej snemovne poverený zostaviť vládu, naplnil nároky zákona o strete záujmov. Takisto sa ho pýtal, kde by hľadal pre svoju prípadnú vládu podporu.
30. septembra - Voľby do Poslaneckej snemovne ČR by podľa troch prieskumov v závere septembra vyhralo hnutie ANO. Namerali mu preferencie 33, 29,3 a 30,5 percenta hlasov. Za ním by sa umiestnila koalícia vládnych strán Spolu (19,5, 20,5, 21), nasledovaná stranou (STAN), s 13, 11,7 a opäť s 13 percentami. SPD a Piráti sa v prieskumoch pohybovali medzi 9 a 13 percentami a 5-percentnú hranicu na zisk mandátov by prekonali ešte dva subjekty, hnutie Stačilo! i Motoristi.
- V nadchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu ide podľa prezidenta ČR Petra Pavla o veľa, a to najmä pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo svete. Česko podľa neho potrebuje takú vládu, ktorá zaistí jeho bezpečnosť a nenechá ho napospas Rusku. Prezident uistil, že v súvislosti s výsledkami volieb bude rešpektovať vôľu občanov a bude postupovať v súlade s ústavou. Chce sa zasadzovať o vznik stabilnej a kompetentnej vlády a na budúceho premiéra apelovať, aby nedopustil ohrozenie bezpečnosti krajiny.
- Vláda Petra Fialu schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta so schodkom 286 miliárd českých korún (11,77 miliárd eur). Kabinet rozhodol v poslednom možnom termíne, pretože ho musel poslať Poslaneckej snemovni najneskôr do konca septembra. Podľa premiéra sa vláda rozhodla zvýšiť výdavky ministerstva dopravy oproti prvému návrhu o 22 miliárd korún a výdavky rezortu školstva o 5,3 miliardy korún. Fialov kabinet plánuje zvýšiť výdavky na obranu na 2,35 percenta hrubého domáceho produktu, teda celkom na 206,5 miliardy korún.