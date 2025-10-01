< sekcia Zahraničie
SEPTEMBER V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša septembrový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. októbra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša septembrový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
5. septembra (TASR) - Rakúska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku výraznejší medzikvartálny rast, než uvádzal predbežný odhad. Hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska vzrástol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 0,3 %. K výraznejšiemu rastu ekonomiky prispel zahraničný obchod. Naopak, spotreba domácností ekonomiku nepodporila, keď klesla o 0,2 %.
10. septembra - Rakúsky minister životného prostredia Norbert Totschnig sa vyslovil za „širokú diskusiu“ o klimatických cieľoch Európskej únie (EÚ) do roku 2040. Európska komisia začiatkom júla navrhla znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2040 o 90 % v porovnaní s rokom 1990.
15. septembra - Po páde z výšky takmer 100 metrov neďaleko obce Tschagguns v rakúskych Alpách zahynul 77-ročný turista z Nemecka. Starší muž bol členom skupiny deviatich turistov, ktorá sa v nedeľu popoludní vydala na túru na vrchol Tschaggunser Mittagsspitze, ktorý 2168 metrov nad morom v spolkovej krajine Vorarlbersko. Nemecký turista podľa polície pri prechádzaní sedlom Schwarzhornsattel náhle zakopol a spadol asi 100 metrov dolu skalnatým trávnatým svahom.
17. septembra - Najmenej dvaja ľudia prišli o život v dôsledku streľby, ku ktorej došlo neskoro večer vo viedenskej štvrti Leopoldstadt. Policajtov privolali do bytu pre hádku, ktorá tam prebiehala. Objavili tam mŕtvu 44-ročnú ženu a dve ťažko zranené osoby: 24-ročnú ženu a 26-ročného muža, ktorých previezli do nemocnice. Páchateľ na policajtov namieril strelnú zbraň, následne medzi oboma stranami došlo k prestrelke, po ktorej utiekol. Krátko na to ho však objavili mŕtveho v jeho automobile.
19. septembra - Sepp Schellhorn, vysoký predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí kritizoval „hlúpe a bezvýznamné“ kultúrne bojkoty po tom, čo niekoľko štátov oznámilo, že sa nezúčastnia na ďalšom ročníku pesničkovej súťaže Eurovízia, ak jeho súčasťou bude zástupca Izraela. Dôvodom prípadného bojkotu niektorých popredných krajín je vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Súťaž v roku 2026 hostí Viedeň.
23. septembra - Rakúske úrady odchytili mladého losa a presunuli ho do blízkosti českých hraníc. Samec zvierať dostal meno Emil približne od začiatku júla sa pohyboval po Morave, kam sa dostal pravdepodobne z Poľska. V auguste sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici. Zatúlal sa až k rušnej diaľnici A1 pri obci Sattledt v Hornom Rakúsku, kde mu hrozilo nebezpečenstvo.
24. septembra - Dolná komora rakúskeho parlamentu schválila návrh novely zákona o držbe zbraní, predložený po júnovej tragickej streľbe na strednej škole v meste Graz. V októbri ho ešte musí schváliť horná komora - Spolková rada. Zákon zvyšuje minimálny vek pre vlastníctvo pištolí a podobných strelných zbraní z 21 na 25 rokov a pre brokovnice z 18 na 21 rokov od budúceho roka.
27. septembra — Delegáti zjazdu Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) potvrdili Herberta Kickla vo funkcii predsedu. Kickl, ktorý nemal protikandidáta, získal 96,94 percenta hlasov približne 850 delegátov a dosiahol tak ešte lepší výsledok ako v roku 2022. Kickl v prejave zopakoval svoju ambíciu stať sa kancelárom a transformovať Rakúsko.
30. septembra - Rakúska prokuratúra začala vyšetrovanie tvrdení o údajnom zneužívaní detí v zariadení starostlivosti prevádzkovanom medzinárodnou charitatívnou organizáciou na západe krajiny. SOS Children's Villages sídli v Rakúsku a svojimi centrami a projektami podporuje viac ako 2,5 milióna ľudí - predovšetkým detí - vo viac než 130 krajinách pomocou sirotám a ďalším osobám v núdzi.
- Rakúska vláda schválila nové pravidlá o poskytovaní rodinných prídavkov pre utečencov z Ukrajiny. Vysídlené osoby budú mať nárok na rodinné dávky a príspevky na starostlivosť o dieťa do 31. októbra 2025. Po tomto termíne musia byť v Rakúsku zamestnaní alebo registrovaní na úradoch práce, aby ich mohli ďalej poberať.
