Serafin v EP obhajoval prepojenie zásad právneho štátu s eurofondami

Brusel 7. novembra (TASR) - Kandidát Poľska na eurokomisára Piotr Serafin vo štvrtok popoludní na vypočúvaní v Európskom parlamente (EP) poslancom naznačil svoju predstavu riadenia agendy pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnej správy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Otázky mu kládli najmä členovia výborov pre rozpočet (BUDG) a kontrolu rozpočtu (CONT), pýtať sa mohli aj poslanci z pridružených výborov pre občianske slobody a spravodlivosť.



Serafin na úvod vypočúvania podporil viacročný finančný rámec (VFR) po roku 2027, ktorý zohľadňuje nové priority ako je obrana alebo digitalizácia a zahŕňa aj súčasné politiky EÚ v oblasti klímy, súdržnosti a poľnohospodárstva.



Okrem iného zdôraznil aj potrebu flexibility, jednoduchosti a chce, aby EÚ "vyťažila z každého eura maximum".



Poľský kandidát by podľa svojich slov chcel navrhnúť fond pre konkurencieschopnosť na podporu inovácií a prepojenie plánov členských štátov s reformami. Prisľúbil pracovať na silnejšej ochrane proti podvodom a zárukám právneho štátu pri čerpaní eurofondov.



Mnohí poslanci sa ho pýtali na architektúru nadchádzajúceho viacročného finančného rámca, pričom zdôraznili význam dlhodobého rozpočtu pre riešenie vyvíjajúcich sa výziev EÚ. Zaujímali sa o stratégie na vyváženie splátok dlhu plánu EÚ budúcej generácie NGEU a so zaistením základných programov ako sú súdržnosť, poľnohospodárstvo a investície do infraštruktúry. Ich otázky smerovali aj na to, ako bude financovaný navrhovaný Európsky fond pre konkurencieschopnosť a ako by VFR mohol pokračovať v podpore Európskej zelenej dohody a cieľov EÚ v oblasti biodiverzity.



Serafin uznal, že je potrebné riešiť rôzne priority v rámci súčasného rozpočtového stropu vo výške jedného percenta hrubého národného produktu EÚ. Zaviazal sa brániť financovanie na úrovni EÚ, pretože je nákladovo efektívnejšie ako vnútroštátne výdavky a chce tlačiť na členské štáty, aby prešli na takzvané "vlastné zdroje", s cieľom zabezpečiť silný rozpočet EÚ.



Viacerí poslanci vyjadrili obavy z rastúcej chybovosti vo výdavkoch EÚ. V reakcii na to Serafin objasnil, že "miera chybovosti nie je miera korupcie alebo podvodu, ani konfliktu záujmov", ale odráža administratívne chyby vyplývajúce z príliš zložitých nariadení. Serafin preto chce zjednodušiť pravidlá upravujúce výdavky EÚ a vyslovil presvedčenie, že "prístup k eurofondom nemusí byť byrokratickou nočnou morou".



V oblasti boja proti podvodom navrhol posilniť spoluprácu medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskou prokuratúrou (EPPO).



Poslanci sa ho pýtali aj na dodržiavanie zásad právneho štátu a konkrétne na to, ako zabrániť tomu, aby členské štáty, ktoré nerešpektujú spoločné hodnoty, zneužívali prostriedky EÚ. Serafin sa zaviazal vytvoriť užšie prepojenie medzi výročnými správami o právnom štáte a rozpočtom EÚ. Povedal, že akékoľvek rozhodnutia by mali byť založené na pevných právnych základoch, nie na politických úvahách.



Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a oficiálne ich zverejní.